15 briljante tips die reizen makkelijker maken

1. Neem een lege fles mee

Als ervaren reizigers hebben wij inmiddels heel veel tips verzameld die het reizen een stuk makkelijker kunnen maken. Simpele, handige tips die geen geld hoeven te kosten en die je tijd, ruimte en geld kunnen besparen. De hoogte tijd dus om die met jou te delen!

Als je gaat vliegen dan weet je dat je geen flessen water mee aan boord mag nemen. Nu is water meestal gratis in vliegtuigen, maar soms moet je er de hoofdprijs voor betalen óf je moet er heel lang op wachten en krijgt dan slechts een klein bekertje. Neem daarom altijd een lege fles mee, die je zelf na de security in het toilet kunt bijvullen.

2. Snoertjes in een brillenkoker

Snoertjes raak je altijd kwijt onderweg en slingeren ook vaak door je koffer, tas of handbagage. Bewaar snoertjes zoals de oplader van je telefoon of tablet daarom in een brillenkoker. Verbind ieder snoertje met een elastiekje zodat ze niet in de knoop raken.

3. Geurbuiltjes in je koffer

In een koffer kan kleding al snel muf gaan ruiken. Stop daarom altijd een paar geurbuiltjes in je tas, zodat je kleding overal ter wereld lekker ruikt. Kies je voor een geurbuiltje van hetzelfde merk als jouw wasmiddel, dan ruikt het op vakantie ook nog een beetje naar thuis!

4. Laat een pin vallen

Heb jij ook zo’n problemen met je auto terugvinden in een parkeergarage, op een parkeerplein of midden in een stad? Als je slim bent laat je via Google Maps een pin vallen zodra je je auto parkeert. Dan kun je later Google Maps de route laten berekenen terug naar die pin.

5. Zwembandjes: multifunctioneel

Op vakantie smaken (alcoholische) drankjes vaak net wat lekkerder dan thuis. En dat is precies de reden dat jij graag wat drank mee naar huis wilt nemen, toch? Om ervoor te zorgen dat flessen niet kapot gaan in je koffer gebruik je de zwembandjes van je kinderen!