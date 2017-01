Investeringen Belgische ondernemingen worden te weinig aangemoedigd

In België verkeert ruim driekwart van de kleine en middelgrote ondernemingen financieel in goede gezondheid. Dat blijkt uit een studie van ondernemersorganisatie Unizo en consulent Graydon.

Alleen in het Brussels gewest blijken de bedrijven, vooral uit de horeca en de handel, met grotere uitdagingen te worden geconfronteerd.

Ondanks die positieve gegevens moet volgens de onderzoekers echter worden vastgesteld dat vele ondernemingen aarzelen om nieuwe investeringen te doen. Daarbij moet volgens Unizo met een beschuldigende vinger naar de overheid worden gewezen.

Ook de productiviteit kent, na een dieptepunt vier jaar geleden, volgens het rapport een verdere stijging.

Uit het onderzoek blijkt dat 75,3 procent van de Belgische ondernemingen prat kan gaan op een goede financiële gezondheid. “Een groep van 12,6 procent bevindt zich in de grijze zone, terwijl 12 procent het moeilijk blijkt te hebben om het hoofd boven water te houden,” aldus Unizo.

Regeringsbeleid

“Alleen in het Brussels gewest moet worden vastgesteld dat 22,9 procent van de ondernemingen het bijzonder moeilijk hebben, zeker in de horeca en de handel. Dat heeft te maken met een gebrekkig, ondoordacht beleid, waarbij onder meer moet wordt gewezen naar de autovrije zone in de hoofdstad en de slechte aanpak van de problemen met de Brusselse tunnels.”

Er wordt opgemerkt dat vele bedrijven over belangrijke financiële reserves beschikken, maar niet kunnen of durven dat geld opnieuw te investeren. Daarbij moet volgens Unizo echter vooral naar het regeringsbeleid worden gekeken. “Er is nog te weinig vertrouwen in en te veel onzekerheid over het beleid van de overheid,” wordt er opgemerkt.

Het is volgens Unizo oneerlijk om ondernemers eerst te stimuleren om hun winsten maximaal in het bedrijf te herinvesteren, maar hen vervolgens fiscaal te straffen met een verhoogde roerende voorheffing op de liquidatiebonus. Ook de onduidelijkheid over de invoering van een meerwaardebelasting wordt aangeklaagd.