Waarom Mexico wél voor Trumps muur zal betalen

De Mexicaanse president Enrique Peña Nieto heeft donderdag een voor volgende week geplande meeting met de Amerikaanse president Donald Trump afgezegd.

Dat gebeurde kort nadat Trump op Twitter had aangekondigd dat indien de Mexicanen niet van plan zijn voor de muur te betalen die hij aan de zuiderse grens van de Verenigde Staten wil laten neerzetten, de meeting totaal geen zin had.

The U.S. has a 60 billion dollar trade deficit with Mexico. It has been a one-sided deal from the beginning of NAFTA with massive numbers… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2017

of jobs and companies lost. If Mexico is unwilling to pay for the badly needed wall, then it would be better to cancel the upcoming meeting. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2017

Peña Nieto zei in een kort video-bericht op Twitter de bouw van de muur te betreuren, ‘die ons al jaren scheidt, eerder dan ons te verenigen. Mexico geeft en eist respect, omdat we een soevereine natie zijn.’

Un mensaje para todos los mexicanos: pic.twitter.com/EFcNh7fQtm — Enrique Peña Nieto (@EPN) January 26, 2017

Laat ons even de Mexicaanse export onder de loep nemen

Maar wie even naar de exportcijfers van Mexico kijkt, kan weinig anders besluiten dat het land met een kolossaal probleem zit. Liefst 73% van alles wat in 2014 werd uitgevoerd (in totaal voor 401 miljard dollar), ging richting Verenigde Staten. Daarna volgt Canada met 6,1 %.

Ter vergelijking: de grootste klanten voor Belgische producten zijn respectievelijk Duitsland (16,8%), Frankrijk (15,2%) en Nederland (11%).

Invoerheffingen

Trump kan met andere woorden met enkele ingrepen de volledige Mexicaanse economie op de knieën dwingen. Daarvoor volstaat het invoerheffingen te introduceren in een paar grote industriële sectoren, zoals de automobielindustrie, energie en informatica.

Dan zijn er nog de Mexicaanse immigranten die illegaal in de VS verblijven en die ook als drukkingsmiddel kunnen worden gebruikt.

Volgens Gaspard Estrada van het Observatorio Político de América Latina y del Caribe (Opalc) lijkt de regering van Peña Nieto niet goed te begrijpen wat op het spel staat:

‘Mexico is een land waar weinig belastingen worden betaald. De daling van de olieprijs heeft al grote gevolgen gehad voor de staatskoffers en de regering heeft het steeds moeilijker om zijn schulden te financieren. De economische fundamenten van het land raken steeds verder onder water.’

De kans dat Donald Trump de oplossing gaat bieden lijkt eerder klein.