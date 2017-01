Er bestaan 6 verschillende soorten overspel

De Amerikaanse psycholoog Douglas LaBier van het Center for Progressive Development ontwikkelt coachingprogramma’s voor top executives rond alles wat met werk en emoties te maken heeft. Maar hij is ook een vermaard psychotherapeut voor mannen, vrouwen én koppels. In die hoedanigheid verdiept hij zich vaak in het seksleven van zijn patiënten. Uit onderzoek dat hij samen met een aantal collega’s verrichte komt een reeks interessante gegevens naar voor:

44% van de mannen heeft een affaire omdat ze meer seks willen; 40% van de mannen wil meer variatie in zijn seksleven; 40% van de vrouwen gaat vreemd omdat ze nood hebben aan emotionele aandacht; 33% van de vrouwen gaat vreemd om te weten of ze nog goed in de markt liggen; 11% van de vrouwen gaat vreemd vanuit wraakgevoelens tegenover hun overspelige man.

LaBier rangschikt deze affaires in 6 verschillende categorieën:

1. De ‘’t is alleen goesting-affaire’

flickr Aimanness Photography

De meest voorkomende soort en een die duidelijk alleen om seks draait. Vaak de meest onweerstaanbare en intense vorm van overspel, maar ook degene die het snelst uitdooft en sneuvelt. Wanneer de passie overwaait blijken beide partners elkaar vaak helemaal niets te vertellen te hebben. Sommige mensen die gevoelig zijn voor dit soort affaires, veelal mannen, hebben er vaak verschillende achter elkaar.