‘t Is bewezen! Vrouw kan beter multitasken

Wetenschappers aan de Universitätsklinik Balgrist in Zürich zeggen een sluitend bewijs te hebben gevonden dat vrouwen bij het multitasken betere prestaties laten optekenen dan mannen.

Uit een test, waarbij meer dan tachtig mannen en vrouwen een complexe taaltest opgelegd kregen tijdens een wandeling op een loopband, bleek dat de combinatie de mannelijke proefpersonen ertoe bracht minder met de armen te zwaaien om zich meer op de taaltoets te kunnen concentreren.

Datzelfde effect kon ook worden vastgesteld bij vrouwen boven de leeftijdsgrens van zestig jaar. Op jongere vrouwen had de gecombineerde taak daarentegen geen enkele impact.

Volgens de Zwitserse onderzoekers worden de capaciteiten van de menselijke hersenen door de eis tot multitasking aangetast. “Het vrouwelijke hormoon oestrogeen lijkt echter het brein in staat te stellen de cognitieve controle op peil te houden,” benadrukt onderzoeksleider Tim Killeen, neurowetenschapper aan de Universitätsklinik Balgrist.

Kinderen

Er werd in het verleden al herhaaldelijk opgemerkt dat vrouwen op het gebied van multitasking hogere prestatieniveaus laten optekenen dan mannen. Dat fenomeen werd echter vaak toegeschreven aan het feit dat vrouwen deze vaardigheden zouden hebben ontwikkeld door hun grotere betrokkenheid bij de verzorging en opvoeding van de kinderen.

Volgens een aantal wetenschappers zou het verschil mogelijk teruggaan tot het tijdperk van de jager-verzamelaars.

Daarbij wordt geopperd dat de natuurlijke selectie ten gunste was van mannen die meer gefocust waren op jachtvaardigheden, terwijl vrouwen voor de verzameling van voedsel en de zorg voor de kinderen verantwoordelijk waren en daardoor onder grotere druk stonden om diverse taken te combineren.

De onderzoekers geven toe dat de betrokkenheid van oestrogenen weliswaar louter speculatief is, maar wel een consistente verklaring vertegenwoordigt. Tim Killeen merkt op dat nu ook zou moeten gecontroleerd worden of hetzelfde effect kan worden opgetekend bij combinaties van andere taken. (mah)