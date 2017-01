Waalse werknemer gaat sneller taalgrens over dan Vlaamse collega

Walen zijn sneller bereid in het andere landsgedeelte te gaan werken dan hun Vlaamse collega’s. Dat blijkt uit een studie van Forem, de Waalse dienst voor arbeidsbemiddeling, op basis van tewerkstellingscijfers drie jaar geleden.

De resultaten van de studie rekenen volgens Eliane Tillieux, Waals minister van werk, af met een aantal mythes, waarin onder meer wordt gesuggereerd dat de Waalse werknemer niet bereid is om de taalgrens over te steken of een grotere afstand af te leggen.

Opgemerkt wordt dat de Vlaamse economie drie jaar geleden beroep deed op 52.080 Waals werknemers. Omgekeerd werden in Wallonië slechts 33.389 Vlaamse arbeidskrachten geteld.

Uit de cijfers van Forem blijkt dat 79,6 procent van de Waalse werknemers in het eigen landsgedeelte een arbeidsplaats heeft gevonden, terwijl 11,3 procent actief is in Brussel, tegenover 4,6 procent in Vlaanderen en 4,5 procent in de buurlanden.

Voldoende aanbod

Daarentegen blijkt 87 procent van de Vlaamse werknemers in het eigen gewest een baan te hebben, terwijl 9,9 procent dagelijks naar Brussel reist. Ook blijkt 1,5 procent een functie in het buitenland heeft gevonden. Slechts 1,4 procent daarentegen is in Wallonië actief.

Dat heeft volgens Forem wellicht te maken met het feit dat Vlaanderen voldoende werk biedt om de werknemers grotendeels in eigen regio te houden.

Het is volgens Forem eveneens een fabel dat Waalse werknemers een afkeer tonen om zich te verplaatsen. Gewezen wordt daarbij naar cijfers van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit, waaruit blijkt dat Waalse arbeidskrachten naar hun werk gemiddeld 19,4 kilometer reizen, terwijl de verplaatsing van hun Vlaamse collega’s beperkt blijft tot 15,2 kilometer.

Waalse werknemers met een Vlaamse baan komen aan een gemiddelde afstand van 43,1 kilometer, terwijl in omgekeerde richting slechts een verplaatsing van 35,9 kilometer wordt geregistreerd. Ook voor een arbeidsplaats in Brussel leggen Waalse werknemers met 44,3 kilometer een groter afstand af dan hun Vlaamse collega’s, die slechts aan 30,3 kilometer komen.