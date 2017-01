Op Wall Street ging het aandeel Alphabet donderdag ondanks de bekendmaking van beter dan verwachte kwartaalresultaten bijna 3% lager. Wall Street strafte de holding – waartoe ook de zoekmachine Google behoort – af omdat het zich zorgen maakt over de kostelijke nevenactiviteiten van Google, die te veel cash verbranden.

‘Other Bets’

Toch had Alphabet een goed kwartaal, met inkomsten uit reclame, Google’s kernactiviteit, hoger dan verwacht. Vooral de intoductie van reclame op YouTube deed het uitstekend. Maar het waren vooral de verliezen die investeerders aan het denken zetten. In de nieuwere activiteiten (‘Other Bets’) – cloud computing, artificiële intelligentie (A.I.) – werd een pak meer geld verloren dan in eerdere kwartalen, wat betekent dat Alphabet toelaat dat de kosten in die afdelingen stijgen (er wordt met andere woorden meer in geïnvesteerd.)

Investeerders keken vooral naar de transitie van desktop naar mobiel en de gevolgen daarvan voor de advertentie-inkomsten. Omdat Google nog altijd meer verdient aan desktop- dan aan mobiele advertenties en mobiel nu belangrijker wordt dan desktop, ging Google’s omzet per klik naar omlaag.

Dat maakt investeerders nerveus, maar anderzijds worden er via smartphone ook veel meer zaken opgezocht dan in het desktop-only tijdperk en zijn Google’s inkomsten dankzij beide platforms gestegen. Investeerders zullen in de komende maanden die evolutie nauwgezet in het oog houden.

Conclusie: een techbedrijf dat niet innoveert wordt irrelevant en verliest waarde.

Brengt A.I. Google’s reclamemodel in gevaar?

Alphabet is zich daar wel degelijk van bewust en zet dus volop in op innovatie: de kans dat we binnen 10 jaar nog zoektermen intypen op een scherm is next-to-nil. Dan zullen we waarschijnlijk gewoon met onze door A.I. gedreven assistent praten wanneer we iets te weten willen komen. Of er komt een ‘search’-methode die vandaag niet eens bestaat.

“De virtuele assistenten hebben geen beeldscherm waarop reclame kan worden getoond,” benadrukken de analisten. Gesproken zoekopdrachten zouden de voorbije twee jaar een verdrievoudiging hebben gekend.

De populariteit van intelligente virtuele assistenten zoals Alexa (Amazon), Siri (Apple), Cortana (Microsoft) en Assistant (Google) – die een brede waaier van opdrachten kunnen uitvoeren – kent dan ook een sterke groei.

In de antwoorden van de assistenten zouden wel gesponsorde suggesties kunnen worden voorzien, maar die mogelijkheden zijn volgens de analisten veel beperkter dan de reclames in de zoekmachine van Google.

Bedreigingen, maar ook opportuniteiten

Hoe Google zijn reclamemodel daar aan zal aanpassen is nog niet duidelijk, maar het is een van de redenen waarom Alphabet miljarden pompt in het ontwikkelen van nieuwe technologieën.

Eerder werd ook al de mobiele technologie een bedreiging genoemd voor het zakelijk model van Google, dat zich echter bijzonder goed aan de nieuwe situatie bleek te kunnen aanpassen.

De onmiddellijke toekomst van Google is dus niet in gevaar; op middellange termijn zullen de ‘Other Bets’ de waarde van het bedrijf gaan bepalen.