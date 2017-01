Welke Brexit? Geen enkel G7-land doet beter dan… het Verenigd Koninkrijk

Geen enkele van de G7- economieën ( een informeel platform van de leiders van de belangrijkste industriestaten, China uitgezonderd) deed het in 2016 beter dan het Verenigd Koninkrijk. De Britse economie liet vorig jaar volgens het Office for National Statistics (ONS) een groei van 2% optekenen. Vooral in het laatste kwartaal werd een uitstekend resultaat opgetekend.

Ondanks dat dit eindcijfer 0,2% lager lag dan een jaar eerder doet geen van de overige G7 landen ( Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Verenigde Staten en Canada) beter.

Sterke consumentenuitgaven en de verdere uitbreiding van de al zeer dominante dienstensector (retail en reizen piekten) zorgden in het Verenigd Koninkrijk voor een sterk resultaat. Enkel de bouwsector en de industrie presteren ondermaats.

De voorspelde economische apocalyps bleef uit

Dat is een opsteker voor de ‘Brexit’-aanhangers en de regering van Theresa May. De door de ‘Remain’-aanhang beloofde economische apocalyps blijft voorlopig achterwege.

Goed nieuws is dus dat er geen ‘Brexit’-effect lijkt te spelen en dat de dienstensector – 80% van de Britse economie – robuust blijft, ondanks de negatieve voorspellingen.

Wel wordt voorbehoud aangetekend voor productiebedrijven, die er niet in slagen te profiteren van de val van het pond (-20%). Analist Kathleen Brooks (IG Index) heeft het in een nota over

‘een reeks storende waarheden over de groei van de Britse economie, die steeds onevenwichtiger lijkt en volledig door diensten wordt gedomineerd. Dat de maakindustrie niet kon profiteren van de zware val van het pond biedt weinig houvast voor de toekomst.’

Dan is er nog de waarschuwing van de Britse Vereniging van Bankiers (British Bankers’ Association). Die luidde donderdag de alarmklok over de toekomstige bereidheid van consumenten en bedrijven om nog meer te lenen en uit te geven. Bereikte het aantal gezinnen en bedrijven dat eind 2017 een lening aanging hoog, dan wijst alles voor 2017 op een daling van de vraag naar krediet, vanwege geanticipeerde renteverhogingen en een gebrek aan duidelijkheid over wat die Brexit in de praktijk zal inhouden.

Conclusie

De door het IMF en de Engelse centrale bank aangekondigde economische apocalyps bleef uit. Vraag is nu hoe consumenten in het Verenigd Koninkrijk zullen reageren op de Brexit-onderhandelingen en de stijgende inflatie. Het consumentenvertrouwen wijst alvast in de goede richting.