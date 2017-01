Fijne glimlach wordt meest aan competentie gelinkt

De intensiteit van de lach kan in online portretten een belangrijke impact hebben op de impressies over competentie en warmte en kan daarmee heel belangrijke commerciële consequenties hebben. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kansas.

De onderzoekers stelden onder meer vast dat een brede glimlach weliswaar gekoppeld wordt aan een warme persoonlijkheid, maar tegelijk vaak ook aan een beperkte competentie wordt gelinkt.

Deze combinatie kan volgens de onderzoekers wel leiden tot sympathie en beperkte steun, maar wellicht niet tot grote commerciële engagementen.

“Eerder onderzoek heeft al aangetoond dat men door een glimlach bij de buitenwereld een vriendelijk en positief imago zal creëren,” benadrukt onderzoeksleider Jessica Li, professor marketing aan de University of Kansas. “Onze studie maakt echter duidelijk dat het type van glimlach bepalend kan zijn voor de reactie van een consument.”

Risico

“In de marketing blijkt de glimlach vooral op twee fundamentele elementen van het sociaal oordeel – warmte en competentie – een impact te hebben. Daarbij moet echter, afhankelijk van de bedoeling, een verschillende strategie worden gevolgd.”

“Rekening moet worden gehouden met de service die de marketeer wenst aan te bieden en het risico dat wordt ervaren,” verduidelijkt professor Li. “Een brede glimlach, die een grotere warmte weerspiegelt, zou de grootste efficiëntie hebben voor promotionele campagnes waaraan weinig risico is verbonden.”

“Een lichte glimlach blijkt daarentegen aangewezen in marketing-scenario’s met een hoger risicoprofiel, zoals medische procedures, juridisch advies of investeringen in startups.”

“Een chirurg met een brede glimlach komt wel sympathiek over, maar roept twijfels over zijn competentie op. Wanneer de competentie van de verkoper minder belangrijk is, wordt daarentegen positiever op een brede glimlach gereageerd.”

Op het crowdfundingplatform Kickstarter lag het verzamelde bedrag bij initiatiefnemers met een brede glimlach meer dan 50 procent lager dan bij collega’s met een fijne glimlach. (mah)