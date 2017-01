It begins… Google roept personeel terug naar de VS

Het Amerikaanse techbedrijf Google heeft scherpe kritiek geuit op de plannen van president Donald Trump om immigranten uit 7 moslimlanden (Iran, Irak, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen) gedurende ten minste 90 dagen de toegang tot de Verenigde Staten te weigeren.

De VS willen tijdens die periode een systeem van ‘extreme vetting’ opzetten om reizigers uit die landen beter te screenen vooraleer ze het land binnen kunnen. Het magazine Fortune merkt op dat burgers uit 4 moslimlanden worden ontzien: Saoedi-Arabië, Turkije, Egypte en Azerbaidjan, toevallig landen waar Trump zakelijke belangen heeft. (15 van de 19 terroristen die betrokken waren bij de aanslag op de Twin Towers in 2001 waren Saoedi’s.)

Trump’s immigration ban excludes countries with business ties https://t.co/XEcwMJaKht pic.twitter.com/nRNNmXscMZ — Bloomberg Politics (@bpolitics) January 26, 2017

Zowel de Wall Street Journal als het persagentschap Bloomberg konden een interne nota van Google-CEO Sundar Pichai (foto) inkijken waarin die de gevolgen van Trumps ‘executive order’ voor zijn personeel betreurt :

“We zijn boos over de impact van deze maatregel en elk voorstel dat het Googlers en hun families moeilijk maakt, of die hindernissen opwerpt om groot talent naar de VS te brengen. Het is pijnlijk om het menselijk leed te aanschouwen dat deze maatregel onze collega’s berokkent.’

Volgens de WSJ worden bij Google op zijn minst 187 werknemers door de maatregel getroffen. Het gaat om mensen die normaal in de VS leven en wonen, maar nu in het buitenland verblijven. Google roept al deze mensen nu terug vooraleer de maatregel van kracht wordt. ‘Onze eerste bekommernis is om onze mensen te helpen,’ schrijft Pichai. Betrokken werknemers kunnen zich tot Google’s global security team wenden.

Chaos op luchthavens

Maar in verschillende luchthavens is al sprake van chaotische toestanden, omdat inwoners uit de zeven betrokken landen nu al niet meer op vluchten naar de VS mogen stappen. Egyptian Air laat in Caïro passagiers uit die landen niet meer aan boord van zijn toestellen, zelfs wanneer die in het bezit zijn van een geldig visum.

Facebook reageert ook

Ook Mark Zuckerberg, de CEO van Facebook, benadrukt in een open brief dat de Verenigde Staten altijd al een land van migranten is geweest, en nog steeds zou moeten zijn. “Mijn overgrootouders kwamen uit Duitsland, Oostenrijk en Polen. Priscilla’s ouders waren vluchtelingen uit China en Vietnam. De VS zijn een natie van immigranten, en daar zouden we trots op moeten zijn.”

Stephen Bannon: ‘Te veel Aziatische managers’

Stephen Bannon, de voormalige baas van het uiterst-rechtse medium Breitbart, die nu chief strategist van Trump is, had in november nog gezegd dat er te veel Aziatische CEO’s in Silicon Valley actief zijn:

‘Wanneer twee derde van drie kwart van de CEO’s in Silicon Valley uit Azië komen, denk ik… Een land is meer dan een economie. We zijn een burgermaatschappij.’

Uit een recente studie (mei 2015) blijkt dat 27% van de werknemers in Silicon Valley van Aziatische oorsprong zijn. Ze vormen samen minder dan 20% van alle managers en minder dan 13% van alle topmanagers.