Notionele intrestaftrek kan multinationals niet meer bekoren

De grote multinationals halen steeds meer geld uit België terug. Ze moeten immers vaststellen dat de Belgische notionele intrestaftrek hen steeds minder voordelen biedt en een aanwezigheid in België dan ook minder aantrekkelijk wordt.

Dat is de conclusie van een rapport van de krant De Tijd, waaruit blijkt dat de vijfentwintig grootste Belgische financieringscentra van multinationals nog een gezamenlijk vermogen van bijna 336 miljard euro beheren. Dat betekent een daling met 144 miljard euro tegenover vijf jaar geleden.

Het voorbije jaar hebben de Franse zuivelgroep Danone en het Amerikaanse technologieconcern Hewlett-Packard hun Belgische financieringsvennootschappen volledig stopgezet.

Gewaarschuwd wordt voor zware consequenties.

Banenverlies

Axel Haelterman, hoogleraar recht aan de Universiteit Leuven, maakt in de krant gewag van dreigende tewerkstellingsproblemen.

“De notionele intrestaftrek, die tien jaar geleden werd ingevoerd, heeft op zich weliswaar nauwelijks tewerkstelling opgeleverd, maar heeft er wel voor gezorgd dat multinationals een grotere belangstelling voor België toonden,” benadrukt hij. “Die impact dreigt echter te verdwijnen, want de notionele intrestaftrek wordt steeds mindere aantrekkelijk.”

Uit de studie van De Tijd blijkt dat de betrokken financieringscentra het voorbije jaar nog een gezamenlijke winst van 5 miljard euro boekten. Vijf jaar voordien bedroeg die winst nog meer dan 25 miljard euro.

Volgens Haelterman bereiden de multinationals zich al voor op een afschaffing van de Belgische notionele intrestaftrek. Daardoor zou een meerderheid van de financieringscentra volgens hem uit België worden weggetrokken.

Indien niet snel wordt ingegrepen dreigt volgens Haelterman een banenverlies dat de Belgische economie nog vele jaren zal voelen.

De hoogleraar pleit voor een verlaging van de vennootschapsbelasting tot maximaal 23 procent. Daardoor zullen de multinationals volgens Haelterman bovendien worden aangespoord te investeren in de reële economie en niet louter in de financiële sector, zoals met de notionele intrest het geval was.