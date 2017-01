Waarom we niet hoeven te vrezen voor de toekomst

Veel van de hedendaagse en toekomstige problemen die op de agenda stonden van Davos 2017 zijn terug te voeren op het snelle tempo van technologische veranderingen. Samenlevingen maken zich zorgen over hoe de toekomst eruit zal zijn en zijn bang dat technologische ontwikkelingen sneller plaatsvinden dan we ze kunnen begrijpen of overheden er op in kunnen spelen. Populistische leiders geven de schuld aan de globalisering en de automatisering voor het verlies van banen en de crisis die er aan zit te komen.

Toch is ook een andere kijk mogelijk, althans voor degenen die vooruit kunnen kijken en in kunnen schatten in hoeverre technologische ontwikkelingen onze levens zullen veranderen. Futuroloog Mark Stevenson is optimistisch over de toekomst. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar wat er allemaal gaat komen, en hij kan niet wachten.

Hij geloof dat de exponentiële ontwikkelingen van de technologie zeker de toekomst vorm zullen geven, maar dat onze capaciteit om te verwelkomen en aan te passen nog veel belangrijker zal zijn om onze toekomst in te schatten. “Als het op innovatie aankomt, is er veel mogelijk. Maar wat te bereiken is zal voornamelijk afhangen van hoe we collectief beslissen wat wenselijk is”, aldus Stevenson.

Optimisme

Het optimisme van Mark Stevenson vindt zijn oorsprong in de tijd die hij samenbracht met enkele van de belangrijkste pioniers die de toekomst beïnvloeden met gedurfde innovaties, die ons geloof in bestaande overtuigingen in diverse thema’s zoals de gezondheidszorg, onderwijs, energie en voedselproductie om kunnen gooien. Onder de indruk van deze innovaties en vooral de bedenkers erachter, steekt hij van lof over hetgene dat ze allemaal gemeen hebben: “Ze zijn gedreven door de vraag: hoe kan ik de wereld nu beter maken”.

Radicale denkers

Hij legt uit hoe een armoedig stadje in Centraal-Europa zichzelf omvormde tot een internationaal voorbeeld voor groene energie en zodoende de cyclus van importafhankelijkheid doorbrak door het creëren van lokale banen en welvaart. Hij heeft het ook over hoe radicale denkers door middel van breed gedragen, ofwel crowdsourced en crowdvalidated, methoden een revolutie teweeg brachten in het geneesmiddelenonderzoek, en hoe landelijke samenlevingen lokale alternatieven opzetten voor onze moderne landbouwsystemen en zijn schadelijke neveneffecten en desondanks efficiënt kunnen produceren.

“Deze ontwikkelingen zijn niet enkel een subgroep van bestaande innovatie, ze zijn zelfs een kleine fractie van innovaties die we ons nog niet kunnen voorstellen”, zegt Stevenson. Niemand had het in 1895 over smartphones of datanetwerken toen vliegen nog voor onmogelijk werd gehouden omdat het zwaarder was dan de lucht zelf.

Een aantal jaren geleden in Boston zei innovator & futuroloog Ray Kurzweil tegen Stevenson: “De meeste innovaties falen niet omdat ze niet werken, maar omdat de timing verkeerd is”. Als we de samenleving negeren is het gemakkelijk om te ver te gaan met exponentiële voorspellingen. Hoe zal de samenleving omgaan met snelle veranderingen?

Mark Stevenson is duidelijk over wat er gedaan kan worden om de belangrijkste mondiale dilemma’s het hoofd te bieden, en heeft een broodnodige dosis van nuchter optimisme om te begrijpen hoe we bij kunnen dragen aan een duurzame, gelijke, humane, meedogende en eerlijke toekomst.

Als een van de leidende denkers over technologie, innovatie en maatschappelijke ontwikkelingen geeft Stevenson advies aan organisaties, bedrijven, overheden en scholen over waar de wereld naar toe gaat en hoe zichzelf aan te passen. Zijn laatste boek We do things differently: The Outsiders Rebooting Our World is zojuist uitgebracht.

Hij zal praten over de toekomst, en wat er mee aan te vangen, op een Full Circle evening salon op 7 februari 2017 in Brussel. Meer informatie: https://markstevenson-salon.eventbrite.co.uk