Antwerpen wordt volledig met glasvezel uitgerust

Telecomoperator Proximus is in Antwerpen gestart met de uitbreiding van zijn glasvezelnetwerk over het volledige grondgebied van de stad. Dat heeft het bedrijf gemeld.

Proximus heeft in Antwerpen al een glasvezelnetwerk aangelegd, maar de verbindingen stoppen meestal aan de verdeelkasten in de straten, terwijl het verdere traject tot in de woning met koperdraad werd aangelegd.

De volgende acht tot tien jaar zullen echter ook die verbindingen door glasvezel kunnen worden vervangen.

Ook in Gent, Charleroi, Namen, Roeselare en een gedeelte van Brussel worden binnenkort gelijkaardige operaties gestart. Proximus heeft voor de realisatie van het glasvezelnetwerk een budget van 3 miljard euro voorzien.

Diamantwijk

Op dit ogenblik heeft Proximus in Antwerpen al volledig glasvezel aangelegd bij vierhonderd bedrijven, tien bedrijventerreinen en vijfentwintig nieuwe residentiële projecten. De volgende jaren krijgen ook de andere inwoners en bedrijven de kans om zonder installatiekost glasvezel te laten aanleggen.

Dominique Leroy, chief executive van Proximus, wijst erop dat op dit ogenblik niet alle klanten een toegang tot de technologie nodig hebben, maar benadrukt dat in de toekomst steeds meer toepassingen met een bijzonder groot datavolume zullen worden gelanceerd.

Glasvezel biedt de mogelijkheid om een sterke datatrafiek te verwerken en kan ook gemakkelijker worden uitgebreid om aan een toenemend vraag tegemoet te komen.

Antwerpen was volgens Leroy een logische keuze om met de uitrol van een nationaal glasvezel-netwerk te starten. Daarbij verwijst ze naar de lancering van een aantal initiatieven rond de intelligente stad die in Antwerpen al zijn opgezet en die bijzonder veel datacapaciteit vergen.

De Diamantwijk wordt één van de eerste Antwerpse locaties waar de technologie wordt geïmplementeerd. Leroy betoogt daarbij dat de Diamantwijk veel bedrijven omvat waar glasvezel een grote prioriteit vormt om een optimale werking te kunnen garanderen. Ook Deurne, waar een aantal andere werken worden uitgevoerd, wordt snel met glasvezel uitgerust.