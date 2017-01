Elon Musk is 2 miljard rijker sinds Trump verkozen werd

De beurskapitalisering van de elektrischewagenbouwer Tesla is sinds de verkiezing van Donald Trump met 33% gestegen.

Musk zorgde voor ophef in Silicon Valley, toen hij in december aankondigde te zullen ingaan op een uitnodiging van de toen nog ‘president-elect’ om in een van zijn adviesraden te gaan zetelen, het Manufacturing Jobs Initiative.

In die adviesraad zetelen 28 ondernemers en CEO’s, waaronder Jeff Immelt (GE) en Mark Fields (Ford). Elon Musk (Tesla), Michael Dell (Dell computers) en Brian Krzanich (Intel) zijn de drie vertegenwoordigers uit de techwereld.

Is Musk pasmunt om de terugtrekking uit de klimaatakkoorden te verkopen?

Musk kreeg zowat gans Silicon Valley over zich toen hij vorige week een tweet uitstuurde waarin stond te lezen dat voormalig ExxonMobil CEO Rex Tillerson “potentieel had om een excellent staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken te worden.’

Al snel deden geruchten de ronde dat Musk zich door Trump als pasmunt liet gebruiken om Amerika’s geanticipeerde terugtrekking uit de klimaatakkoorden van Parijs te steunen. Musk ontkent dat en ziet in Tillerson net een bondgenoot om de klimaatwijziging te bestrijden. Feit is wel dat Musks bedrijven de voorbije jaren sterk afhankelijk van de overheid zijn geweest voor subsidies.

Tillerson also said that “the risk of climate change does exist” and he believed “action should be taken” — Elon Musk (@elonmusk) January 25, 2017

Jobsmachine

Tesla voldoet wel aan Trumps doelstellingen inzake ‘America First’. Musks bedrijf is een van de snelste groeiers van de VS: had het bedrijf in 2010 amper 899 mensen in dienst, dan zijn er dat vandaag ruim 25.000. Ook twee andere bedrijven van Musk, SpaceX en Hyperloop, stellen respectievelijk 6.500 en 200 mensen te werk. Musks Gigafactory, een grote batterijfabriek die Tesla in samenwerking met Panasonic heeft gebouwd in de Nevada-woestijn, wil 6.500 mensen inhuren eens de bouw van de fabriek zal zijn voltooid.

Persoonlijk fortuin: + 2 miljard dollar op 2 maanden tijd

Team Trump vervoegen heeft Musk alvast geen windeieren gelegd. Het aandeel Tesla noteert sinds 8 november ruim 33% hoger. Musk zelf – die 22,5% van het bedrijf bezit – werd 2 miljard dollar rijker. Zijn persoonlijk fortuin wordt op 13,1 miljard dollar geschat.

Tesla: ‘de grootste aandelenbubbel op de markten’?

In zijn maandelijks rapport aan zijn klanten noemde Mark B. Spiegel van Stanphyl Capital Management Tesla in september vorig jaar nog ‘een cashverbrandingsoven’ en ‘de grootste aandelenbubbel op de markten’. Volgens hem is de vraag naar Tesla’s Model S en Model X zwak en wordt de concurrentie alom sterker.

FactSet berekende dat Tesla ondertussen noteert aan 300 keer de verwachte ‘aangepaste’ winst. Daarmee rangschikt het in het rijtje van tech-reuzen als Alphabet, Apple, Amazon.com, Facebook en Salesforce.com. Met dat verschil dat deze bedrijven ware cash cows zijn. Iets waar Tesla niet van kan worden verdacht.