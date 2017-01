Jürgen Stark: ‘De ECB pleegde een ‘coup d’état’

‘In mei 2010 heeft de Europese Centrale Bank een ‘staatsgreep’ gepleegd toen de ECB akkoord ging met het opkopen van staatsobligaties uit probleemlanden.’

Dat heeft Jurgen Stark, een voormalig ECB-bestuurslid, gezegd op een conferentie die in Brussel werd georganiseerd door Leergeld.eu, een initiatief van de Europese Conservatieven en Hervormers, de Europese fractie waartoe ook de N-VA behoort.

Stark legde op 9 september 2011 zijn mandaat ‘om persoonlijke redenen’ neer. Naar verluidt zou Stark het niet eens zijn geweest met het ECB-programma om staatsobligaties van met name Spanje en Italië op te kopen om zo de rente in deze landen laag te houden.

Leergeld.eu wil de onafhankelijkheid van de ECB niet beknotten, maar wel een antwoord krijgen op de vraag of het beleid nog binnen het mandaat valt dat de bank gekregen heeft.

Italië wordt beloond voor het ophogen van zijn staatsschuld

Volgens Stark is dat niet langer het geval:

‘De Europese Monetaire Unie sloeg toen een richting in die tegengesteld was aan de oorspronkelijke opzet. De ECB ging zich bemoeien met de politiek in de lidstaten, bijvoorbeeld door regeringen te vertellen wat ze moesten doen om in aanmerking te komen voor ECB-ondersteuning.’

Sindsdien is het van kwaad naar erger gegaan, denkt Stark. ‘Een catastrofe kan zich op eender welke dag voltrekken. […]

De negatieve rente vindt hij te gek voor woorden:

‘Als Italië obligaties uitgeeft tegen een negatieve rente, wordt het land in feite beloond voor het ophogen van zijn staatsschuld.’