Luchtvaartmaatschappijen passen crew aan decreet Trump aan

Emirates Airlines heeft zijn crews aangepast aan het decreet van de Amerikaanse president Trump, dat de toegang tot de Verenigde Staten voor 90 dagen verbiedt aan inwoners van 7 moslimlanden. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf.

Niet enkel passagiers, maar ook piloten, stewards en stewardessen uit deze landen kunnen niet langer op de VS vliegen.

Open Skies Agreement onder vuur

Emirates, maar ook Etihad en Qatar Airlines zijn al lang in een conflict over het Open Skies Agreement gemengd met de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen American, Delta en United. De VS zeggen dat de Golfstaten deze 3 maatschappijen onbeperkt financieel sponsoren, wat hen heeft toegelaten een belangrijk marktaandeel te verwerven in de internationale reiswereld.

Verwacht wordt dat de regering Trump snel protectionistische regels zal afkondigen die het Open Skies Agreement een pro-Amerikaanse wending zullen geven.