Waarom is Japan zo veilig? 5 redenen

Op het vraag-en-antwoordforum Quora wordt de vraag gesteld waarom Japan zo veilig is. Japan wordt doorgaans als een van de veiligste landen ter wereld beschouwd. De criminaliteitscijfers liggen er veel lager dan in bijvoorbeeld Nederland en België. Diefstal is een verschijnsel dat zelden voorkomt; van lichamelijk geweld ten opzichte van toeristen is zelden tot nooit sprake. Wel is er een belangrijke georganiseerde misdaadorganisatie, ‘ Yakuza’ genaamd , maar daar zal een toerist zelden mee worden geconfronteerd.

Net als alle misdaadsyndicaten in het buitenland maakt de yakuza voornamelijk geld met gokken, drugs, prostitutie, woekerleningen, bescherming van de kleinhandel tegen betaling en witteboordencriminaliteit. Hoewel ze technisch gezien niet illegaal zijn, voeren de autoriteiten toch een fervente strijd tegen hun activiteiten.

Een selectie van de redenen die door verschillende lezers op Quora worden aangehaald om te illustreren hoe veilig het land is, staat hier:

1. Japan geniet een grote etnische homogeniteit

Spanningen tussen verschillende rassen zijn zeer beperkt. Japan blijft zich verzetten tegen immigratie. In het land leven 2,04 miljoen immigranten, amper 1,6% van de actieve bevolking. De publieke opinie blijft tegen immigratie gekant en wel omdat men er van overtuigd is dat de harmonie van het land gebouwd werd op ‘één natie, één beschaving, één taal, één ras’, zoals de huidige minister van Financiën, Taro Aso, het een paar jaar geleden nog onverbloemd onder woorden bracht.