Oostenrijk verbiedt de boerka in de openbare ruimte

Oostenrijk wil een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende sluiers (boerka’s en nikabs) in publieke ruimten, waaronder bijvoorbeeld rechtbanken en scholen. Ook ambtenaren zullen geen uiterlijke geloofstekenen meer mogen dragen.

Dat heeft de Oostenrijkse kanselier Christian Kern meegedeeld. Als het aan de regering ligt, mogen er straks in het land geen boerka’s of nikabs meer worden gedragen. De regering kondigde eerder al aan ook een hoofddoekverbod in te willen voeren voor ambtenaren.

Integratiecontract

Het land werkt aan een breed pakker maatregelen om de opkomst van uiterst-rechts terug te dringen. Zo moeten immigranten straks een integratiecontract ondertekenen waarin ze zeggen de Oostenrijkse normen en waarden te aanvaarden en te eerbiedigen. Ook de toegang tot de Oostenrijkse arbeidsmarkt zal voor voor buitenlandse arbeidskrachten worden beperkt.

De reeks maatregelen zijn gebundeld in een 35 bladzijden tellend document, dat de overheid ook bredere bevoegdheden moet geven op gebied van surveillance en beveiliging.

De maatregelen moeten nog wel worden goedgekeurd door het Oostenrijkse parlement.

Hoe zit dat in andere EU-landen?

België heeft, net als Frankrijk, ook al een verbod op boerka’s. In Nederland is het dragen ervan in het openbaar niet verboden, al wordt wel aan een gedeeltelijk verbod gedacht.