7 tips voor wie een spetterende eerste indruk wil maken

1. Hou je succeslijst kort en bondig

Volgens Deborah Tannen, professor linguïstiek aan de Georgetown University in Washington, houden mannen voornamelijk conversatie om hun status binnen een groep veilig te stellen en mensen duidelijk te maken dat ze niet met zich zullen laten sollen. Praten is een middel om onafhankelijkheid te vrijwaren. Vrouwen daarentegen praten om verbondenheid en intimiteit te ervaren. Beide geslachten zijn hoe dan ook geneigd om indruk te maken met eigen verwezenlijkingen. De enige vraag die je jezelf stellen moet is: ‘Hoe voelt de andere zich bij wat ik vertel?’ Moedig de tegenpartij aan om over zichzelf te praten en geeft gemeende antwoorden, zonder opnieuw zelf het centrum van de conversatie te worden.