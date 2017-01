‘t Is gebeurd… IKEA heeft een ‘open source’ sofa

De Zweedse meubelketen Ikea werkt aan een zitmeubel dat door de consument aan zijn persoonlijke situatie kan worden aangepast of over een periode van tijd zelfs van functie kan veranderen.

Basis van het pakket is een zetel, die echter met allerlei accessoires – zoals een lamp of een bijzettafel – kan worden uitgerust of tot een bed kan worden omgebouwd.

Het nieuwe concept – dat de naam Delaktig meekreeg – vormt een ondedeel van een bredere strategie van Ikea om zijn assortiment aan te passen aan de snelgroeiende stedelijke populatie, die vaak met belangrijke oppervlakte-beperkingen wordt geconfronteerd.

Een aantal ontwerpen van Ikea laten al een beperkte personalisering toe, maar Delaktig gaat op die ingeslagen weg verder door. Met het nieuwe concept biedt de keten zijn klanten immers de mogelijkheid om te experimenteren.

Het design van Delaktig zal aan externe ontwerpers de mogelijkheid bieden producten te creëren die aan het basisconcept kunnen worden toegevoegd en tot nieuwe functies kunnen leiden.

Openheid

De filosofie van Delaktig, die begin volgend jaar op de markt wordt gebracht, werd volgens Ikea ontleend bij het technologieconcern Apple, waar externe ontwikkelaars nieuwe toepassingen voor zijn smartphone konden creëren.

Ikea heeft al geruime tijd een online community van volgelingen, die vaak suggesties uitwisselen voor de aanpassing van producten van de keten. Op die manier zijn al voor diverse producten van de keten nieuwe toepassingen gevonden. Ikea heeft die activiteiten nooit gestimuleerd, maar heeft de trend ook nooit proberen te ontmoedigen.

Rond de portfolio van Ikea is daardoor een nichesector met allerlei aanvullende producten of toepassingen ontstaan. Bij Delaktig werd echter specifiek gezocht naar een ontwerp dat uiteindelijk zoveel mogelijk verschillende toepassingen moet kunnen stimuleren.

Het concept toont volgens waarnemers dat het zakelijk model van de keten een duidelijke verschuiving kent en een openheid toont die in het verleden ondenkbaar zou zijn geweest. (mah)