In deze 13 steden is het vastgoed meest overgewaardeerd

Londen en Vancouver zijn de steden waar onder impuls van de lagerentepolitiek van de centrale banken een vastgoedbubbel is gecreëerd die voor de grootste problemen dreigt te gaan zorgen.

Dat is de conclusie van een studie van de Zwitserse bank UBS. Net als in beide voormelde steden is de prijs van vastgoed ook in Stockholm, Sydney, München en Hong Kong de voorbije 5 jaar met gemiddeld meer dan 50% gestegen. Elders beperkt die stijging zich tot gemiddeld 15%.

De goedkoopgeldpolitiek van de centrale banken wordt als de belangrijkste oorzaak van deze prijsstijgingen aangewezen. ‘De lage rente heeft investeerders naar opbrengsten op de vastgoedmarkt gejaagd’, schrijven Claudio Saputelli en Matthias Holzhey van UBS.

EU

Dat de ECB één politiek moet voeren voor 19 verschillende landen heeft uiteraard tot de stijging van de prijzen in de ganse regio bijgedragen. Naast de hoge werkloosheid in de eenheidsmarkt krijgen mensen die wel werk hebben het steeds moeilijker om zich een eigendom aan te schaffen.

Alle Europese steden zijn overgewaardeerd

‘Alle Europese steden zijn overgewaardeerd, op Milaan na’, staat in het rapport te lezen en ook in China zijn alle voorwaarden voor een perfecte bubbel aanwezig. Dat de prijsstijgingen in New York City minder sterk zijn moet volgens de auteurs worden geïnterpreteerd als een signaal van zwakte van de financiële sector.

Vancouver

De grootste bubbel vormt zich nog altijd in Vancouver, dat dankzij zijn grote Aziatische kolonie kan rekenen op grote hoeveelheden inkomende valuta uit China. Sinds de lokale regering in augustus een belasting van 15% voor buitenlandse aankopers invoerde, lijkt de markt zich wel te hebben gestabiliseerd. De prijzen van de huizen zijn vorig jaar in de agglomeratie Vancouver met 30% gestegen, appartementen gingen 20% omhoog.

Waarom, niet wanneer

Wanneer deze bubbels zullen ploffen, is volgens de auteurs moeilijk te voorspellen, waarom dat zal gebeuren wel: een grote toename in het aanbod, hogere rentevoeten of veranderingen in de internationale kapitaalstromen.

Verenigde Staten

Spaarders en beleggers, die nog enig rendement willen behalen, hebben inderdaad geen andere keuze dan over te schakelen naar aandelen, obligaties en vastgoed. Met als gevolg dat men in deze activaklassen grote zeepbellen kan waarnemen. In de volgende afbeelding is te zien hoe de nulrentepolitiek van de Amerikaanse centrale bank (rode lijn) de prijzen van commercieel vastgoed in de Verenigde Staten (blauwe lijn) in de hoogte heeft gejaagd.