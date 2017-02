In België zijn het voorbije jaar 45.846 nieuwe wagens met vierwielaandrijving ingeschreven. Dat betekende een stijging met ruim 17 procent tegenover het jaar voordien, toen 39.147 inschrijvingen werden geregistreerd.

Dat blijkt uit cijfers van Febiac, de federatie van de Belgische autosector.

Daarmee boekte de verkoop van vierwielaandrijving in België vorig jaar een absoluut record. Tegenover het begin van dit decennium, toen 32.241 wagens met vierwielaandrijving werden ingeschreven, is er zelfs sprake van een toename met meer dan 42 procent.

Het aandeel van het type in de aankopen van nieuwe wagens is daarmee van 6,9 procent procent naar 8,5 procent opgelopen.

Mode

“Nooit heeft vierwielaandrijving in België een grotere populariteit gekend dan de voorbije twaalf maanden,” benadrukt Febiac. “Het is de eerste keer in de geschiedenis dat de technologie in België de inschrijving van meer dan 45.000 nieuwe exemplaren kon melden.”

Volgens de sectororganisatie kunnen voor het fenomeen verschillende redenen naar voor worden geschoven. Belangrijk daarbij is echter dat de markt gevoelig is uitgebreid en ook een grotere diversiteit toont.

Terwijl de markt in het verleden vooral bestond uit modellen die in stijl tot het ontwerp van marktleider Jeep konden worden teruggebracht, kan vandaag een veel grotere verscheidenheid worden opgetekend.

Daarbij wordt opgemerkt dat de technologie inmiddels ook een veel breder gamma vertegenwoordigt. Ook bij de kleinere stadswagens behoort vierwielaandrijving tot het beschikbare aanbod, net zoals bij de traditionele berlines en exclusieve sportwagens.

Tevens wordt erop gewezen dat het prijsverschil tussen een klassieke transmissie en de vierwielaandrijving de voorbije jaren eveneens gevoelig is verminderd. Bovendien moet ongetwijfeld rekening gehouden worden met het voordeel dat door een vierwielaandrijving wordt geboden bij regen, sneeuw en ijsvorming.

Maar waarnemers benadrukken dat ongetwijfeld ook het mode-aspect een belangrijke invloed heeft op de keuze van de automobilist.