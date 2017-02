Gita: zelfrijdende koffer kan 15 kilogram vervoeren

Piaggio Group, de grootste Europese fabrikant van gemotoriseerde tweewielers, heeft in de Verenigde Staten dochterbedrijf Fast Forward gelanceerd.

De nieuwe onderneming moet de toekomst van de lichte mobiliteit verkennen, waarbij de beweging van mensen en goederen vanuit alternatieve concepten moet worden bestudeerd.

Een eerste ontwerp van Piaggio Fast Forward is de Gita, een autonoom voertuig dat de cargo-capaciteit van het individu gevoelig moet versterken.

Fast Forward wil in eerste instantie een aantal zakelijke toepassingen voor Gita op de markt brengen. Daarna zullen ook versies voor de consumptiemarkt worden geïntroduceerd.

Supermarkt

“Gita is een intelligent voertuig met een communicatieve persoonlijkheid, die zijn eigenaar moet helpen met het transporteren van bagage en andere lasten,” zegt Jeffrey Schnapp, chief executive van Piaggio Fast Forward.

“De transportsector en robotica richten zich vooral op de optimalisering van opdrachten en de eliminatie van arbeid, maar Fast Forward ontwikkelt producten die de mogelijkheden van de mens niet wil vervangen, maar wel uitbreiden en versterken.”

Gita kan een last van ongeveer vijftien kilogram dragen en kan een maximumsnelheid van ongeveer 30 kilometer per uur halen, waardoor het voertuig perfect in staat zijn zijn eigenaar te volgen.

“Zonder de last van bagage zou de mens zich veel vlotter kunnen verplaatsen,” benadrukt Schnapp. “Omdat de zorg over die last door Gita wordt overgenomen, zorgt het voertuig ervoor dat zijn eigenaar van een veel grotere bewegingsvrijheid kan genieten.”

“Gita leert immers om zijn eigenaar te volgen, maar kan zich ook autonoom verplaatsen, wat voor de mens vaak een belangrijke tijdwinst kan betekenen.”

Onder meer in de supermarkt kan de technologie volgens de ontwerpers een belangrijke hulp worden voor de shopper. Een deadline voor de commerciële lancering van het vervoermiddel kon nog niet worden gegeven. Ook over de uiteindelijke kostprijs werden nog geen details bekend gemaakt. (mah)