‘Trump dreigt ermee troepen naar Mexico te sturen, wil af van vluchtelingendeal met Australië’

Volgens Dolia Estévez, de correspondente in Washington voor de Mexicaanse versie van het weekblad Forbes, zou Trump Nieto tijdens het gesprek herhaaldelijk hebben vernederd en hem hebben duidelijk gemaakt ‘troepen naar Mexico te zullen sturen’ indien Nieto er zelf niet in slaagt de drugskartels in zijn land op te kuisen. Hij herhaalde ook zijn plannen inzake de bouw van een muur aan de zuidelijke grens van de Verenigde Staten.

Een transcriptie van het gesprek tussen beide presidenten belandde bij de Associated Press.

Trumps opmerkingen moeten aangeven dat hij in zijn gesprekken met deze 2 buitenlandse staatshoofden dezelfde dreigende en vaak hatelijke toon gebruikt als tijdens de campagne en in zijn communicatie op Twitter.

Trump sprak vorige week ook 25 minuten lang met de Australische premier Malcolm Turnbull, traditioneel een bondgenoot van de VS.

Het gesprek zou een uur lang duren, maar werd na 25 minuten door Trump afgebroken, nadat hij zijn onvrede had geventileerd omtrent een door de regering Obama gedane belofte om 1.250 vluchtelingen op te nemen die in een Australisch vluchtelingenkamp verblijven.

Trump zei dat de ‘deal’ politieke zelfmoord voor hem betekende en beschuldigde Australië ervan de ‘volgende Boston bombers’ naar de VS te willen exporteren. Hij maakte dat woensdagavond nogmaals duidelijk via zijn Twitteraccount:

Do you believe it? The Obama Administration agreed to take thousands of illegal immigrants from Australia. Why? I will study this dumb deal!

