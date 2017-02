In een EU-land is corruptie tot 45.000 euro niet langer strafbaar

Corruptiezaken waarmee bedragen onder de 45.000 euro zijn gemoeid, zijn volgens een nieuwe Roemeense noodwet niet langer strafbaar. Mensen die voor een ‘kleine’ corruptiezaak vastzitten, mogen de gevangenis verlaten.

Het decreet werd dinsdag aangenomen door de nieuwe sociaaldemocratische regering, die nog maar een kleine maand aan de macht is.

De Roemeense premier Grindeanu wil naar eigen zeggen op die manier iets doen aan de overvolle gevangenissen in het land, maar critici zeggen dat hij op die manier de voorzitter van de Roemeense socialistische partij vrij wil krijgen. Die staat terecht in een corruptiezaak waarmee zo’n 22.500 euro is gemoeid.

Na de bekendmaking van de maatregel kwamen in verschillende Roemeense steden tienduizenden mensen op straat. Voor het parlementsgebouw in Boekarest stonden ondanks de vrieskou 130.000 tot 150.000 mensen.

De Roemeense president Iohannis is over de maatregel niet te spreken. Hij sprak dinsdag van een ‘dag van rouw’ voor de rechtspraak in zijn land. EC-voorzitter Juncker vraagt de Roemenen ondertussen de strijd tegen corruptie op te voeren. Roemenië trad op 1 januari 2007 toe tot de Europese Unie.