Een computer won een pokertoernooi… de gevolgen voor de mensheid zijn kolossaal

Een aantal van ‘s wereld beste pokerspelers zijn geen partij gebleken voor een robot. Het Libratus computerprogramma van de Carnegie Mellon University dat deelnam aan de 20-daagse pokermarathon ‘Heads Up (1 vs. 1) No-Limit Texas Hold’em’– poker, speelde zijn 4 professionele tegenstanders naar huis en ging met de prijzenpot van 1,7 miljoen dollar lopen.

Het is niet de eerste keer dat de wereldelite in een specifieke tak door een computer naar huis wordt gespeeld. Dat gebeurde eerder al toen een computer van IBM schaakmeester Gary Kasparov versloeg en toen Google‘s DeepMind de wereldtop van het bordspel Go kansloos achterliet.

Poker is complexer dan andere spellen als schaken of het bordspel Go, omdat men de kaarten van de tegenstanders niet kan zien en men dus niet over alle informatie beschikt. En nu komt het:

Computer kan ons misleiden

Volgens professor Tuomas Sandholm van Carnegie Mellon, die mee aan het Libratus-systeem werkte, is het niet specifiek een pokerprogramma, maar kan het ook worden ingezet bij andere situaties waarbij onvolledige of misleidende informatie wordt gegeven, zoals het bedrijfsleven, militaire strategie, cyberveiligheid of zelfs geneeskunde.

De overwinning van Libratus heeft dus kolossale gevolgen:

Niet enkel kan artificiële intelligentie (A.I.) nu beter pokeren, schaken en Go spelen dan de wereldtop, A.I. kan ook beter bluffen en de mensheid dus op het verkeerde spoor zetten.

Voor de zoveelste keer wordt een vrees van astrofysicus Stephen King bevestigd. Die ondertekende in 2014 samen met een reeks wetenschappers een open brief, waarin werd gesteld dat geen enkele ‘fysische wet’ artificiële intelligentie kan tegenhouden. King schreef toen:

‘Men kan zich makkelijk inbeelden dat zulke technologie de financiële markten en het wetenschappelijk onderzoek gaat domineren, de mensen die ons regeren misleidt en wapens gaat ontwikkelen die we niet eens begrijpen.’

Een bootloader voor digitale superintelligentie

Ook Tesla-baas Elon Musk noemde A.I. eerder al ‘gevaarlijker dan kernwapens’ en de grootste bedreiging voor de mensheid.

Hij waarschuwde ervoor dat de mens ervoor moet zorgen niet te eindigen als een bootloader voor digitale superintelligentie. Hij liet daarbij verstaan dat de mensheid dreigt intelligente technologieën te creëren die uiteindelijk niet meer in de hand zijn te houden. “Helaas behoort een dergelijk scenario steeds meer tot de mogelijkheden,” voerde Musk aan.

A.I. verbieden?

Volgens Laurent Alexandre, de CEO van een Frans bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in de interpretatie van het DNA, is de tijd rijp om een systeem op te zetten dat artificiële intelligentie kan controleren:

“Is het redelijk om machines te leren hoe ze de mens kunnen overwinnen en voorbijsteken ? Is het verstandig om hen te leren hoe ze hun intenties kunnen verbergen – en agressieve en manipulerende strategieën kunnen ontplooien zoals in het bordspel Go? […] Het is waarschijnlijk onmogelijk om de A.I. van Google te verbieden, maar er is een globale discussie nodig over de omkadering van dit fenomeen. Nu des te meer omdat de overwinning van Google de strijd tussen de internetreuzen die de A.I. in het hart van onze samenleving willen plaatsen verder zal aanscherpen. De rol van de politie van de Artificiële Intelligentie wordt de komende decennia cruciaal in onze samenleving.”