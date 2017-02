Hoe Trump Facebook gebruikte om zich op specifieke kiezers te richten

De brexit en de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten vertonen een aantal overlappingen.

Er kan immers gesproken worden over een zege van het populisme en een breuk met de gevestigde waarden en verworvenheden. Minder bekend is echter de aanwezigheid van het bedrijf Cambridge Analytica in de analen van beide gebeurtenissen.

Cambridge Analytica gaat er immers prat op een technologie ontwikkeld te hebben die aan de campagnes van de brexit en Donald Trump de kans hebben geboden maximaal in te spelen op de uitkomsten van persoonlijkheidstests die op het sociale netwerk Facebook werden uitgevoerd.

Aan de basis van de technologie ligt Michal Kosinski, een onderzoeker aan de Cambridge University die aan Facebook de applicatie MyPersonnality toegevoegde.

Hoewel de applicatie enkel voor een kring andere Cambridge-studenten was ontworpen, werd de test door miljoenen gebruikers van Facebook beantwoord. Dat bood Kosinski en diens collega’s een gigantische databank met persoonlijke voorkeuren aan.

Psychometrie

Aan de hand van die resultaten kon volgens de onderzoekers onder meer de huidskleur, seksuele geaardheid en politieke overtuiging van de betrokkene worden bepaald. Bovendien zou het mogelijk zijn de bevolking in bepaalde types personages in te delen.

Het bedrijf Cambridge Analytica zou het systeem van Kosinski later gebruiken om de campagne Leave.EU en nadien ook de kandidatuur van Donald Trump in de Amerikaanse presidentsverkiezingen te ondersteunen.

Dat zou hebben toegelaten om kiezers heel persoonlijk – tot op het niveau van de wijk of de straat en zelfs vanuit de individuele situatie – met heel gerichte boodschappen te benaderen.

Op die manier heeft psychometrie volgens het Duitse tijdschrift Das Magazine – dat een onderzoek naar Cambridge Analytics heeft gevoerd – een belangrijke bijdrage geleverd tot twee van de meest ophefmakende gebeurtenissen uit de hedendaagse geschiedenis.

Cambridge Analytics zou voor zijn werk voor Donald Trump een bedrag van 15 miljoen dollar hebben ontvangen.