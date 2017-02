De ‘beste’ ouders vertonen 7 kenmerken, zegt de wetenschap

1 of 8

Is er iets mis met ouders die hun kinderen van kleins af aan coachen om hen betere kansen op succes te bieden in hun latere leven? De New York Times beweert van niet, hoewel er limieten zijn. De krant schetst, op basis van psychologisch onderzoek, een beeld van de optimale ouders.

1. De beste ouders zijn, op basis van decennia aan onderzoek, ‘gezaghebbende ouders’

Ze zijn betrokken en responsief en stellen hoge doelen , maar tegelijkertijd respecteren ze de autonomie van hun kinderen. Zulke ouders voeden kinderen op die het in hun latere leven academisch, psychologisch en sociaal beter doen dan anderen.