Nieuw-Zeeland, toevluchtsoord voor miljardairs?

Nieuw-Zeeland wordt door de superrijken als het ultieme toevluchtsoord bestempeld. Dat zegt het magazine The New Yorker in een reactie op berichten over Peter Thiel – één van de oprichters van PayPal en in Silicon Valley één van de weinige supporters van Donald Trump.

Bekend werd immers dat Thiel een Nieuw-Zeelands paspoort heeft gekregen, hoewel hij niet aan alle vereisten voor het document heeft voldaan.

Volgens Reid Hoffman, één van de mede-oprichters van Linkedin, is Nieuw-Zeeland in Silicon Valley zelfs een codewoord geworden voor een vlucht naar de veiligheid indien de rest van de wereld door een apocalyps zou worden getroffen.

Nieuw-Zeeland is een stabiele democratie met vijf miljoen inwoners en is gelegen in de Stille Oceaan, ver van de grote probleemhaarden van de wereld. Steeds meer superrijken zien het land dan ook als een toevluchtsoord waar ze eventueel veiligheid zouden kunnen zoeken.

Landingsbaan

Robert Johnson, een voormalig directeur van investeerder Soros Fund Management, getuigde op het World Economic Forum in Davos over de hele wereld managers van hefboomfondsen te kennen die in regio’s zoals Nieuw-Zeeland boerderijen met landingsbanen kopen om bij een mogelijke uitbraak van grote probleem een uitweg te hebben.

Peter Thiel (49), ooit de eerste externe investeerder in Facebook, bezit in Nieuw-Zeeland vastgoed met een oppervlakte van ongeveer 250 hectare, gekocht voor een bedrag van 10 miljoen dollar.

Volgens The New Yorker zou ook de Amerikaanse investeerder Sam Altman de nodige voorzieningen hebben getroffen om in geval van nood naar Nieuw-Zeeland te kunnen uitwijken.

Dat geldt ook voor de Canadese filmmaker James Cameron.

In de eerste week na de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten, blijken trouwens 13.401 Amerikaanse stap een eerste stap richting Nieuw-Zeeland te hebben gezet door zich bij de immigratie-autoriteiten van het land te laten registreren.