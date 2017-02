De beursgang van Snap… Kan het nog gekker?

Snap, de fotoberichtendienst van Evan Spiegel (foto), trekt in maart naar de beurs tegen een waardering van 25 miljard dollar of 50 keer het zakencijfer. Het gaat om de grootste techbeursgang sinds Facebook. Het bedrijf wil 3 miljard dollar ophalen.

Snap zou de grootste beursgang van de Verenigde Staten kunnen worden sinds Alibaba in september twee jaar geleden op de beurs van New York werd geïntroduceerd. Alibaba haalde toen een recordbedrag van 22 miljard dollar op.

Grootste tech-beursintroductie sinds Facebook

Snap zou ook de grootste beursgang van een Amerikaans technologiebedrijf kunnen worden sinds de introductie ruim vier jaar geleden van het sociale netwerkbedrijf Facebook, dat destijds op een bedrag van 81,2 miljard dollar werd gewaardeerd.

Er wordt met veel interesse uitgekeken naar de beursgang. Snap is immers de eerste unicorn – jonge bedrijven met een waarde van meer dan 1 miljard dollar – die zich aan een beursintroductie waagt. De voorbije periode hebben startups vooral op durfkapitaal beroep gedaan. In mei vorig jaar haalde Snapchat daarmee een bedrag op van 1,8 miljard dollar.

Gehoopt wordt dat de demarche van Snap ook andere bedrijven tot een beursgang kan aanzetten. Vorig jaar werden immers amper negen beursintroducties geteld, het laagste niveau in zeven jaar.

Snap, dat bekend werd onder de naam Snapchat, is vooral populair bij jongeren en telt meer dan 150 miljoen dagelijkse gebruikers.

Snap vs. Facebook: de vergelijking gaat niet op

Toch worden hier en daar de wenkbrauwen gefronst. Snap heeft een zakencijfer van 405 miljoen dollar en maakt 515 miljoen dollar verlies. Als het 25 miljard dollar wil ophalen betaalt de investeerder daarvoor 50 keer de verwachte omzet.

Toen Facebook in 2011 naar de beurs ging werd al over een megalomane waardering gesproken. Facebook had op dat ogenblik een zakencijfer van 3,7 miljard en maakte 1 miljard dollar winst. Het werd toen gewaardeerd op 81 miljard dollar of 21 keer het zakencijfer, met een winst die boven de 25% lag. Nadat het aandeel in november 2012 daalde tot zowat de helft van de introductieprijs (38 -> 18 dollar), zette het een steile klim in die vandaag met een winst van 722% noteert.

Ondertussen is de groei van Snap wel degelijk aan het vertragen, Er kwamen het laatste kwartaal ‘slechts’ 5 miljoen of 3% gebruikers bij. In het laatste kwartaal van 2015 was dat nog 14% geweest. Volgens het bedrijf is dat te wijten aan de toenemende concurrentie.

Snapchat explains why growth is slowing. They could have just said, “Instagram Stories.” pic.twitter.com/ihHBDbI7v3 — Ben Sandofsky (@sandofsky) February 2, 2017

Geld verdienen? Misschien nooit

Ook over het verdienmodel van de toekomst blijft het bedrijf erg vaag:

‘We hebben operationele verliezen gedraaid in het verleden, verwachten dat we operationeel verlies zullen maken in de toekomst, en zullen mogelijk nooit winstgevendheid bereiken of behouden.’

Financiële analisten houden zelfs rekening met een Twitter-scenario:

‘Investeerders gooien zich vaak op IPO’s, dus Snaps aandelen vinden waarschijnlijk wel kopers, […] Maar de hoge waardering van die aandelen kan snel teniet worden gedaan.’