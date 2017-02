Vlaanderen kondigt installatie digitale energiemeters aan

In Vlaanderen zal over twee jaar gestart worden met de installatie van de digitale energiemeters. Dat heeft de Vlaamse regering beslist.

De introductie van de nieuwe meters zullen volgens Bart Tommelein, Vlaams minister van energie, geleidelijk worden ingevoerd. Rekening wordt gehouden met een periode van tien jaar om alle woningen met een nieuwe meter uit te rusten.

Een eerste ronde installaties zal worden voorzien voor nieuwbouw en woningen die energie-renovaties hebben doorgevoerd.

Ook gezinnen met een budgetmeter of zonnepanelen zouden snel met een intelligente meter worden uitgerust. Bart Tommelein benadrukt dat de nieuwe meter alvast geen zware meerkosten mag teweegbrengen.

Armoede

Er zijn volgens de minister belangrijke voordelen verbonden aan de introductie van digitale energiemeters.

Een aantal kosten zouden alvast kunnen worden verlaagd. Onder meer wijst hij erop dat geen huisbezoeken zullen moeten worden gepland om meterstanden op te nemen. Bovendien zou ook energiefraude sneller en gemakkelijker kunnen worden ontdekt.

De intelligente meters zullen volgens Bart Tommelein echter ook in staat zijn om energie-armoede te helpen identificeren. Voor gezinnen in problemen is ook geen afzonderlijke budgetmeter meer nodig, zodat het risico op stigmatisering volgens de minister gevoelig zou kunnen worden beperkt.

Het is volgens Tommelein trouwens een noodzaak dat Vlaanderen de stap naar een digitale energiemeter zet. “Heel Europa werkt aan de uitrol van intelligente meters,” benadrukt de minister. “Vlaanderen mag daarbij niet achterblijven.”

Met het oog op de privacy zal ook duidelijk worden aangegeven welke partijen toegang krijgen tot de verzamelde informatie. Verder benadrukt de minister dat gekozen werd voor de installatie van een eenvoudige meter, zodat de prijs kan worden gedrukt en in heel Vlaanderen hetzelfde apparaat kan worden ingevoerd.

De meters kunnen wel met een aantal intelligente toepassingen worden versterkt. Dit kan bedrijven volgens de minister aanzetten om innovaties op de markt te brengen.