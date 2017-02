Rijke mensen maken moeilijk oogcontact: hier leest u waarom

‘Individuen uit de hogere sociaal-economische klassen in vergelijking met hun medemensen uit de lagere klassen meer last hebben van zenuwachtigheid, meer moeite met het maken van oogcontact en dat ze makkelijker hun nagels bijten. Wie tot een lagere sociaal-economische klasse behoort is doorgaans meer attent, knikt en lacht wanneer dat gepast is en maakt wel oogcontact.’

Indien u zich ook vaak afvraagt waarom fotomodellen in luxemagazines er meestal verveeld en allesbehalve gelukkig uitzien dan las u hier misschien het antwoord. Het citaat komt uit een studie omtrent oogcontact en gefortuneerde mensen, die werd uitgevoerd aan de universiteit van California (Berkeley) en waaruit de Journal of Psychological Science citeert.

Volgens de studie kan lichaamstaal evengoed iets onthullen over de financiële middelen waarover iemand beschikt -of het gebrek eraan-, net als de kleren die iemand draagt of de wagen waarmee hij rijdt.

flickr Brendan Ross flickr Brendan Ross

‘Er bestaat een oude wijsheid die zegt dat rijke mensen soms ziekelijk ongeïnteresseerd gedrag kunnen vertonen en ze pas in actie komen wanneer begrippen als ‘noblesse oblige’ boven worden gehaald’, zegt Dacher Keltner, die samen met professor psychologie Michael W. Kraus het onderzoek leidde. ‘De studie bevestigt een aantal stereotypes over de rijken, maar doet vragen oprijzen bij de manier waarop we de armen karakteriseren.’

De onderzoekers filmden het gedrag van 100 mensen uit verschillende sociale klassen in verschillende sociale situaties en besluiten nu dat ontbering en tegenspoed mensen verbindt en niet verdeelt. Armere mensen hebben dus sociaal contact nodig om te overleven.

flickr Petra Bensted

Ken Wyman, professor aan het Humber College van Toronto en auteur van 7 boeken over liefdadigheid, denkt te weten waarom rijke mensen zich vaak afwezig gedragen bij sociale bijeenkomsten.

‘Rijke mensen worden te vaak geconfronteerd met mensen die hen als niets anders dan wandelende portefeuilles beschouwen, niet als volledige en complexe levende wezens. Rijke mensen die dit soort ervaringen hebben doorstaan stellen zich dus al makkelijk wat voorzichtiger op.’

[Bron: Calgary Herald]