Data internet-of-things kunnen worden verhandeld

Consumenten zijn mogelijk bereid om een aantal gegevens te delen die door geconnecteerde apparaten worden verzameld. Wel moeten ze beloond worden omdat ze die informatie ter beschikking willen stellen.

Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Parks Associates bij een groep gezinnen in de Verenigde Staten.

Onder meer werd vastgesteld dat consumenten bereid zouden zijn om informatie ter beschikking te stellen in ruil voor kortingen of technologische verbeteringen.

Er wordt dan ook opgemerkt dat data in het tijdperk van het internet-of-things als alternatieve valuta kunnen worden gebruikt.

Energie

“Naarmate steeds meer gezinnen en apparaten aangesloten raken op het internet-of-things, tonen steeds meer consumenten zich bereid om – in ruil voor een beloning – informatie terzake aan derde partijen te verstrekken,” zegt Patrice Samuels, hoofdonderzoeker bij Parks Associates.

“Onder meer wordt gewezen op financiële tegemoetkomingen door kortingen op hun facturen, maar ook kan een toenemende interesse worden opgetekend voor supplementaire services die in ruil voor informatie zouden kunnen worden verkregen.”

“Fabrikanten dienen alternatieve methodes te exploreren om inkomsten te genereren, waaronder ook initiatieven die informatie verzamelen over data van geconnecteerde apparaten.”

Vastgesteld werd dat 27 procent informatie over intelligente producten zou willen ruilen voor een automatische registratie voor bijzondere garantie-regelingen. Ook bleek dat 26 procent informatie zou willen ruilen voor updates en verbeteringen van hun apparaten.

In het algemeen zegt Parks Associates dat 36 procent van de Amerikaanse gezinnen een grote interesse toont voor een systeem dat het energie-gedrag van hun woning opvolgt en stuurt. Ongeveer een even grote groep erkent een sterke belangstelling te hebben voor een systeem dat de beveiliging van de woning controleert en in staat is om bij een incident in te grijpen. (mah)