12 waardevolle tips om tijd te stelen voor … jezelf

1. Hou je ego onder controle en laat je niet opslorpen door de populariteitswedstrijd die sociale media heet

Iedereen is druk, druk, druk…. Elke dag opnieuw kijken we tegen deadlines aan, trachten we vooruitgang te boeken en hebben we ook naast ons werk nog een hoop sociale- en gezinsverplichtingen. Omdat er maar 24 uur in een dag zijn, volgen hier 12 tips om toch wat meer tijd voor jezelf te creëren.

flickr Bruno Cordioli

Wie focust op het afleveren van kwalitatief werk, zal Facebook, Twitter en consoorten snel minder belangrijk vinden. Gewoon omdat het dat ook is.