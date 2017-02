Geef 18-jarigen een ‘burgerschapserfenis’ van 10.000 euro

60 procent van je inkomen wordt bepaald door je land van geboorte, 20 procent door de familie waarin je geboren wordt en 20 procent door je eigen talenten, inspanningen en verdiensten. Dat zegt de Servisch-Amerikaanse econoom Branko Milanovic in een interview met het weekblad Humo

Milanovic werd vooral beroemd vanwege zijn onderzoek rond inkomensongelijkheid.

‘Wetende dat 97 procent van de wereldbevolking leeft in het land waar ze ook geboren zijn is dat een allesbepalende factor,’ aldus de econoom, die stelt dat ‘de levensloop van een kind al in zijn 5de levensjaar grotendeels vastligt, afhankelijk van het geboorteland, de familie en onderwijs.’

Inkomensongelijkheid benadeelt vooral de jongeren

Volgens Milanovic zwelt de inkomensongelijkheid ook de volgende jaren gewoon nog aan onder druk van de robotisering. Hij maakt zich vooral zorgen voor de jongeren, die het steeds moeilijker krijgen op de arbeids- en woonmarkt.

Uit recent onderzoek van Insites voor Axa Bank bleek eerder deze maand dat 60% van de jongvolwassenen geen woning kunnen kopen zonder financiële hulp van de ouders. 10 jaar geleden was dat 34% en 20 jaar geleden 22%

Econoom Geert Noels (Econopolis) nam het een tijd geleden in het praatprogramma ‘De Afspraak’ op de openbare omroep ook voor de jongeren op:

‘De jongeren gaan in onzekere statuten, met minder inkomen en met minder garanties, harder moeten werken om hun productiviteitswinsten af te geven om de verworven rechten van de oudere generatie – en die deze ouderen niet in vraag willen stellen – te kunnen behouden.’

Out of the Box denken: de ‘burgerschapserfenis’

Om die ongelijkheid wat af te vlakken ziet Milanovic wel iets in een idee van zijn onlangs overleden collega-onderzoeker Tony Atkinson. Die stelde voor om

iedere 18-jarige een ‘burgerschapserfenis’ van 10.000 euro te geven, te financieren met hogere erfenisrechten, die de ongelijkheid van de wieg waarin je geboren wordt, een stukje afzwakt.

‘Bovendien zal het ook helpen een andere ongelijkheid te verminderen, die tussen de ouderen en de jongeren. Niet iedereen die sterft, is rijk, maar oudere mensen hebben bijna altijd meer vermogen dan jongeren. We zullen een beetje meer out of the box moeten gaan denken.’