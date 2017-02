‘Respect’ voor Poetin: ‘Trump zet Russisch-Amerikaanse relaties op ‘reset’

‘Het door president Donald Trump uitgesproken ‘respect’ voor Vladimir Poetin, in een interview zondagavond op Fox News en waarin hij de moorden door het Poetinregime vergeleek met Amerikaanse handelingen, luidt een nieuw tijdperk in de Amerikaans-Russische relaties in,’ schrijft Ruslandkenner David Satter in de Wall Street Journal.

‘Nooit eerder heeft een Amerikaans president laten doorschijnen dat politieke moorden acceptabel zijn of dat de VS schuldig zijn aan soortgelijke misdaden.

Volgens de heer Trump is het doel van een verbeterde relatie met de Russische president het creëren van omstandigheden voor een Amerikaans-Russische alliantie die de Islamitische Staat moet gaan bekampen.

Als gevolg daarvan zal de Russische oppositie verder verlamd worden, zal de bevolking verder met propaganda worden bestookt en zal de capaciteit van de VS om de door het regime Poetin gepleegde binnen- en buitenlandse wreedheden te voorkomen verder reduceren.

Vladimir Kara-Murza

In de huidige situatie weten Russische activisten dat ze op elk moment kunnen worden vermoord. […] Vorige week werd Vladimir Kara-Murza, een politiek activist en journalist, gehospitaliseerd met vergiftingsverschijnselen. [Kara-Murza – een van de sterke mannen achter de prodemocratische groep Open Russia – was een goede vriend van oppositieleider Boris Nemtsov, die vermoord werd in 2015.] De journalist is in coma en vecht voor zijn leven. De symptomen zijn exact dezelfde als degene die hij 2 jaar geleden vertoonde, toen hij een eerste keer vergiftigd werd en de dokters hem 5% overlevingskans gaven.’

Watch Bill O’Reilly’s interview with President @realDonaldTrump Sunday at 4p ET during the #SuperBowl pregame show on FOX. pic.twitter.com/OcRVRK8JgR — Fox News (@FoxNews) February 4, 2017

[De Russische regering wil ondertussen dat de Amerikaanse tv-zender Fox News excuses aanbiedt nadat sterpresentator Bill O’Reilly in het interview met president Trump de Russische leider Vladimir Poetin ‘een moordenaar’ had genoemd. ”Die woorden vatten wij op als een belediging”, laat het Kremlin weten. “Eerlijk gezegd zouden wij excuses willen van Fox News.”]