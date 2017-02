Ikea krijgt een concurrent en hij heet Jysk

De Deense meubelketen Jysk vestigt zich op de Belgische markt. In april opent de groep zijn eerste vestigingen in Genk en Schoten.

Binnen vijf jaar zou de groep in België over een vijftigtal winkels moeten beschikken. Dat heeft het Deense bedrijf bekend gemaakt.

Jysk zegt in België jaarlijks acht tot tien winkels te willen openen. In eerste instantie zou worden gemikt op Vlaanderen, maar daarna wordt ook een uitbreiding in Wallonië voorzien. Dit jaar nog zal alvast ook in Olen een winkel worden geopend. Andere locaties zijn nog niet bekend.

De Deense groep heeft inmiddels meer dan vierentwintighonderd winkels in bijna vijftig landen.

Net zoals zijn Zweedse sectorgenoot Ikea wil Jysk Scandinavisch geïnspireerde meubelen tegen betaalbare prijzen aanbieden. Jysk ging op het einde van de jaren zeventig van de voorbije eeuw van start in de Deense stad Aarhus. Het bedrijf werd opgericht door Lars Larsen, die een assortiment meubelen en accessoires voor de hele woning op de markt wou brengen.

Strategie

Jysk zegt een bewuste strategie te volgen om een goedkoop prijsniveau te garanderen. Daarbij wordt gewezen op schaalgrootte, waardoor hoge volumes aan goedkopere kostprijzen kunnen worden aangekocht. Bovendien worden alleen eigen merken verkocht, terwijl ook wordt gezocht naar betaalbare winkelpanden.

Ikea en Jysk kunnen zich misschien wel op eenzelfde publiek richten, maar volgen daarbij elk een eigen strategie.

Jysk wijst erop veel lokaler te werken dan Ikea, dat zich vooral toespitst op een beperkt aantal vestigingen in de buurt van de grootste metropolen. Het Deense bedrijf mikt daarentegen naar eigen zeggen voor een groter aantal kleinere filialen over het hele grondgebied van het land.

Die aanpak zou er moeten toe leiden dat de consument aangemoedigd wordt de vestigingen van de Deense keten geregeld te bezoeken tijdens de gewone winkelbeurten en niet enkel als een bestemming voor gerichte uitstappen te beschouwen.