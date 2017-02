Jack Ma: ‘Wanneer de handel stopt, begint de oorlog’

Jack Ma, de CEO van de Chinese webwinkel Alibaba, heeft tijdens een bezoek aan Australië een waarschuwing afgegeven aan het adres van de Amerikaanse president Donald Trump en diens protectionistische agenda.

Ma was in Melbourne om er het nieuwe hoofdkwartier voor Australië en Nieuw-Zeeland van Alibaba in te huldigen.

‘Wanneer de handel stopt, begint de oorlog,’ zei Ma. ‘Aan ons aan te tonen dat handel mensen met elkaar doet communiceren. En we moeten fair, transparant en inclusief handelen. De wereld heeft globalisering nodig. De wereld moet handel drijven. Via de wereldhandel handelen we in onze waarden, onze cultuur.’

1 miljoen Amerikaanse jobs?

Jack Ma was in januari nog te gast in de Trump Towers in New York, voor een bezoek aan de toenmalige president-elect. Beide beloofden toen 1 miljoen jobs te creëren door Amerikaanse kmo’s de mogelijkheid te geven hun goederen in China te koop aan te bieden via Alibaba. Een belofte die door experts snel als ‘gebakken lucht’ werd afgedaan.

Trumps agenda

Trump heeft ondertussen zijn protectionistische agenda in gang gezet. Per decreet zegde hij de deelname van de VS aan het Trans Pacific Partnership op, dreigde met een invoertaks op goederen die uit Mexico komen en maakte ook plannen bekend voor de heronderhandeling van de North American Free Trade Agreement (Nafta) met Canada en Mexico.