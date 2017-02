10 gemeenschappelijke kenmerken van de grootste leiders

1. Op emoties en relaties focussen

Leiders die enkel aan resultaten denken, presteren slechter dan leiders die meer belang aan hun relaties hechten. Goede leiders smeden sterke banden door op de emoties van anderen in te spelen.

2. Daadkracht tonen in tijden van crisis

In crisistijd heeft men nood aan autocratische leiders die de touwtjes in handen nemen en snelle beslissingen maken.

3. Ze weten wat werknemers aan een team bindt en wat hen afstoot

Maak mensen gelukkig door hun verwezenlijkingen te erkennen en hen te belonen met promoties en meer verantwoordelijkheid. Ontevredenheid is dan weer meestal het gevolg van te strikte controle, slechte werkomstandigheden en onpopulaire maatregelen.

4. Andermans sterke punten identificeren

Een goed team bestaat niet uit manusjes-van-alles, maar uit experts in verschillende vakgebieden. Een belangrijke taak van de leider is daarom om specialisten te identificeren en hen op effectieve wijze te benutten in een teamcontext.

5. Hybris te boven komen

Elke grote leider kan ten onder gaan aan hybris wanneer hij geloof begint te hechten aan de vleierijen van ondergeschikten.

6. Zich met de bedrijfscultuur vereenzelvigen

Een bedrijfscultuur bestaat niet uit mooie woorden, maar uit de gedragspatronen van de huidige (en voormalige) leiders van de firma.

7. Ze kennen het verschil tussen leiden en managen

Managers garanderen orde en consistentie. Leiders faciliteren verandering en inspireren mensen. Management draait om processen en leiderschap om emoties. Beide zijn nodig.

8. Zichzelf kennen

Zelfkennis is het begin van alle wijsheid – en van alle leiderschap. Door exact te weten waar je kennis tekortschiet, weet je ook wat voor mensen je nodig hebt in je organisatie.

9. Gezag en warmte uitstralen

De beste leiders stralen tegelijk warmte en gezag uit. De slechtste leiders missen beide.

10. Anderen inspireren

Toon anderen waarom hun job belangrijk en zinvol is. Zo inspireer je hen om beter werk te leveren en betekenis te vinden in hun werk. “Mensen kopen niet wat je doet. Ze kopen waarom je het doet. Begin dus met ‘waarom’”, aldus Simon Sinek.