Mannen met één specifiek kenmerk hebben streepje voor bij vrouwen

Hoe kunnen vrouwen de status van een man inschatten tijdens een eerste date of op basis van een profiel op een datingwebsite? Recent onderzoek suggereert dat een man die goed verhalen vertellen kan een streepje voor heeft, omdat vrouwen de neiging hebben zo’n man ook een hogere status toe te kennen.

Iemand die goed kan vertellen is aangenaam gezelschap. Vreemd genoeg lijken echter enkel vrouwen er bij de partnerkeuze belang aan te hechten. Tot die conclusie kwamen onderzoekers van de universiteiten van North Carolina en Buffalo toen ze een experiment uitvoerden met vrouwelijke en mannelijke studenten.

In één experiment lazen de studenten omschrijvingen van mannen en vrouwen. Soms stond in die omschrijving dat een bepaalde man of vrouw goed verhalen kon vertellen. Toen de studenten daarna gevraagd werd te beoordelen wie ze aantrekkelijk vonden bleek dat de vrouwelijke studenten veel vaker voor een man kozen die als een goede verhalenverteller werd omschreven. Mannelijke studenten lieten zich daar helemaal niet door verleiden.

Goed verhalen kunnen vertellen en status

De onderzoekers vonden ook een verklaring voor dat verschil. Het bleek dat de vrouwelijke studenten mannen die omschreven werden als een goede verhalenverteller een hogere status toekenden. Dat wil zeggen, ze dachten dat de man waarschijnlijk populair was en dat hij beschouwd werd als een goede leider. Mannelijke studenten die over een vrouw lazen dat ze goed verhalen vertellen kon gingen er daarentegen niet van uit dat die vrouw ook een hogere status had.