In 70% van de gevallen neemt de vrouw het initiatief om te scheiden. Daarom is de persoonlijkheid van de vrouw belangrijker om te voorspellen of een huwelijk zal standhouden dan de persoonlijkheid van de man.

Tot die conclusie komt John Holmes, een psycholoog verbonden aan de University of Waterloo in het Canadese Ontario, die onderzoek naar scheidingen deed en tot de conclusie kwam dat vrouwen vaker een huwelijk stopzetten dan mannen.

Collega David Buss, een psycholoog uit Texas, deed in dat verband onderzoek naar overspel. Hij concludeert dat narcistische mensen vaker seksueel ontrouw zijn. Zoek je een trouwe partner, voor wie overspel geen optie vormt, vermijd dan een narcistische partner.

Wat is narcisme?

Narcisme is een term die gebruikt wordt in de psychologie en die aangeeft dat iemand vooral geobsedeerd is door zichzelf. Maar hoe kom je nu te weten of iemand een narcist is?

Onderzoekers ontdekten deze zeven uitingsvormen:

arrogant gedrag

gebrek aan empathie

grote behoefte aan bewondering

groot gevoel van eigenwaarde

impulsief handelen

manipulatief

veeleisend

het dragen van uitdagende kleding.

En narcisten hebben nog speciale trekjes. Zo zijn ze vaak Facebookverslaafd en maken ze indruk op ondergeschikten wanneer ze een leidinggevende rol hebben (al presteren ze vaak zwak).