1. China’s Grote Muur is zichtbaar van op de maan

Leugens die vaak genoeg worden herhaald worden uiteindelijk voor waarheid aangenomen. Hieronder lees je een reeks van die waarheden die… pertinent onwaar zijn.

Geen enkele astronaut heeft ooit gemeld een door de mens gemaakt object vanaf de maan te hebben kunnen waarnemen, de Chinese Muur evenmin, dus. Eens een ruimteschip 288 kilometer van de aarde verwijderd is, is de Muur niet langer langer zichtbaar. De afstand tussen de aarde en de maan variëert, maar is nooit korter dan 363.000 kilometer.