Wetenschappers aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) hebben een apparaat ontwikkeld dat kan gedragen worden zoals een polshorloge en gebruik maakt van artificiële intelligentie om de toon van de conversatie te evalueren.

Het bedrijf is in staat om een opgetogen, droevige of neutrale conversatie te identificeren, maar een aantal versies zouden ook kunnen waarschuwen wanneer het gesprek vervelend wordt of de verkeerde richting dreigt uit te draaien.

Uit tests zou zijn gebleken dat het algoritme in staat is om de aard van de conversatie met een nauwkeurigheid van 83 procent te identificeren.

“Het toestel is bedoeld om tijdens het gesprek gegevens zoals hartslag, bloeddruk, temperatuur en beweging van de gebruiker te registreren,” benadrukt onderzoeker Tuka Al Hanai. “Ook kan het apparaat geluidsopnamen maken voor een analyse van de toonaard, energie en woordgebruik.”

Sociaal

Bovendien zou het volgens de ontwikkelaars mogelijk zijn om het apparaat met vibraties signalen te laten uitsturen wanneer tijdens een interview of date de conversatie aan kwaliteit zou verliezen of de verkeerde richting zou dreigen uit te gaan.

Daarbij wordt onder meer ook gekeken naar pauses of aanwijzingen van een monotone stemtoon. In een volgende stadium zou het apparaat ook een analyse van de gesprekspartner kunnen maken.

“Het kan vaak een voordeel zijn om steeds een sociale coach in de buurt te hebben,” zeggen de ontwikkelaars nog. “Een verkeerde interpretatie van emotionele signalen kan bijzonder zware consequenties hebben. Dat geldt vooral voor omstandigheden met een grote inzet, zoals wervingsgesprekken of onderhandelingen rond salarisverhogingen.”

Er wordt echter tevens opgemerkt dat de technologie ook bijzonder nuttig kan zijn voor personen die met chronische sociale moeilijkheden, zoals autisme, worden geconfronteerd. Een verkeerde inschatting van subtiele signalen kan immers leiden tot belangrijke negatieve consequenties, zoals sociale isolatie of depressies. (mah)