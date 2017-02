Eén op tien jongeren verdwijnt zonder diploma uit onderwijs

In Vlaanderen sluiten steeds minder jongeren hun schoolcarrière zonder diploma af, maar vooral bij kwetsbare leerlingen blijkt het moeilijk om de situatie te verbeteren.

Dat is de conclusie van een rapport van Hilde Crevits, Vlaams minister van onderwijs, over het probleem van vroegtijdige schoolverlaters, op basis van cijfers van twee jaar geleden.

Daarbij werd vastgesteld dat nog 11 procent van de leerlingen in Vlaanderen vroegtijdig het onderwijs verlaat, tegenover een score van 12,9 procent op het einde van het voorbije decennium.

De daling kan volgens de minister in nagenoeg alle onderwijsvormen en regio’s worden opgetekend.

Moeder

Ondanks die positieve evolutie, blijft het volgens het rapport een uitdaging om kwetsbare jongeren langer in het onderwijs te houden. Opgemerkt wordt daarbij dat kwetsbare leerlingen ruim vijf keer meer risico lopen hun schoolcarrière zonder diploma af te breken.

Vastgesteld werd dat vooral het opleidingsniveau op dat probleem een grote impact heeft. Het risico dat een kind van een hoogopgeleide moeder vroegtijdig uit het onderwijs stapt, ligt volgens het rapport immers zeven keer lager dan bij jongeren van moeders die zelf het lager onderwijs niet hebben afgemaakt.

Ook de nationaliteit heeft een impact. Bijna 20 procent van vroegtijdige schoolverlaters heeft immers een buitenlandse nationaliteit.

In een aantal steden blijkt de schooluitval eveneens problematisch. In Antwerpen verdwijnt nog steeds 22,1 procent van de leerlingen zonder diploma uit het onderwijs, al is dat wel een verbetering tegen de uitval van 26,6 procent die eind vorig decennium werd geregistreerd. Ook Mechelen en Brussel kennen een uitval van ongeveer 20 procent.

“Het is een goede evolutie dat steeds minder jongeren zonder een diploma de school verlaten, maar we mogen niet blind zijn voor de groepen die nog altijd ongekwalificeerd uit het onderwijs verdwijnen,” benadrukt minister Crevits, die erkent dat er nog een lange weg moet worden afgelegd, maar wel op een aantal initiatieven wijst.