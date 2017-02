De robotiserings-tsunami: 17 jaar geleden waren ze met 600, vandaag nog met… 2

Amper 17 jaar geleden verhandelden 600 beurshandelaars aandelen voor de Amerikaanse investeringsbank Goldman Sachs. Deze lui kochten en verkochten aandelen voor rekening van hun klanten. Van die 600 blijven er vandaag onder impuls van de robotisering nog exact… 2 over.

Net als fabrieken worden overgenomen door robots, is ook de aandelenhandel op Wall Street ondertussen grotendeels geautomatiseerd. Niet alle jobs verdwenen, want die 2 overblijvende traders worden nu bijgestaan door een leger van 200 computeringenieurs.

In het begin moest slechts een deel van de beurshandelaars voor zijn job vrezen – zij die actief waren in domeinen waarin de dagprijzen makkelijk vastgesteld konden worden. Maar vandaag moeten ook handelaars die in meer complexe omgevingen actief zijn – wisselkoersen en futures – plaats maken voor computers.

4 beurshandelaars vervangen door 1 computerspecialist

Goldman Sachs experimenteert al een tijd met de automatisering van de valutahandel. Uit die tests blijkt dat 4 handelaars makkelijk door 1 computerspecialist kunnen worden vervangen. Dat verklaart dus ook waarom 1 op elke 3 van de 27.000 werknemers die de bank nog in dienst heeft een computerspecialist is. Die tendens wordt straks waarschijnlijk nog versterkt wanneer Marty Chavez, de voormalige Chief Technology Officer van de bank, per 1 april Chief Financial Officer wordt. (Op de foto boven, de CEO van Goldman Sachs, Lloyd Blankfein)

Ook de investeringsbankier gaat er aan

Volgens Chavez zijn daarna snel de investeringsbankiers aan de beurt. Omdat die job gebaseerd is op het uitbouwen van een vertrouwensrelatie en dus menselijke vaardigheden vergt, zal ie waarschijnlijk nooit helemaal verdwijnen. Toch zal het overgrote deel van die jobs volgens Chavez uiteindelijk door computers worden overgenomen.

Zo heeft Goldman al het volledige proces van een beursgang in kaart gebracht. Het bestaat uit exact 146 specifieke stappen die makkelijk kunnen worden geautomatiseerd.

Volgens Coalition, een bedrijf dat de financiële industrie monitort, wordt vandaag al 45% van alle financiële handel wereldwijd door computers verricht.

Conclusie

Vaak wordt robotisering in verband gebracht met makkelijke vervangbare arbeid (denk aan een autofabriek, bv.); het verhaal van Goldman Sachs bewijst dat ook jobs waarvoor een hoog kennisniveau vereist is – beurshandelaren turen het gros van hun dag naar een scherm en nemen dan een beslissing – niet aan robotisering zullen ontsnappen.

Taken die flexibiliteit, creativiteit en improvisatie vereisen. Een crisis managen, tanden trekken, haar knippen, een meubelstuk via de trap naar boven brengen omdat het niet in de lift past, een thriller regisseren, Leo Messi zijn…