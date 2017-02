Merkel heeft akkoord voor snellere deportatie vluchtelingen

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de premiers van de 16 Duitse deelstaten hebben donderdag een akkoord bereikt dat het mogelijk maakt sneller vluchtelingen te deporteren wiens asielaanvraag is afgewezen.

Deportaties zijn normaal een zaak van de deelstaten, maar Merkel wil nu een en ander op federaal niveau gaan coördineren om sneller resultaten te bekomen. Zo wil ze op dat niveau meer macht verkrijgen om de blokkering van verblijfsvergunningen te bewerkstelligen en zelf deportaties uit te voeren.

Coördinatiecentrum voor snellere deportatie

Een van de zaken die in een 16 punten tellend plan zijn opgenomen is de oprichting van een in Potsdam (Berlijn) te bouwen coördinatiecentrum, dat een vertegenwoordiger van elke deelstaat zal tellen.

Verder rekent men op het makkelijker organiseren van collectieve deportaties dankzij de oprichting van federale deportatiecentra in de nabijheid van ‘s lands grootste luchthavens.

40 miljoen euro voor vrijwillige terugkeer

Ook wil men de deportatie vergemakkelijken van immigranten die een gevaar voor de staatsveiligheid vormen en wil men de ‘vrijwillige terugkeer’ van anderen bevorderen via financiële tegemoetkomingen, wanneer ze besluiten te vertrekken nog voor hun asielaanvraag behandeld is. Daarvoor is 40 miljoen euro opzijgezet.

Volgens het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken streken in 2016 in Duitsland 280.000 asielzoekers neer. Dat is drie keer minder dan de 890.000 van het jaar daarvoor, op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis in Europa.