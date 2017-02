Project-economie heeft nog belangrijke groeivooruitzichten

De project-economie zal ook de volgende jaren een verdere groei blijven kennen. Dat is de conclusie van een rapport van het softwarebedrijf Oracle.

Uit het onderzoek – bij meer dan tweehonderd personeelsverantwoordelijken en vijftienhonderd werknemers in vijf landen – bleek onder meer dat bijna 40 procent van de ondervraagde bedrijven op dit ogenblik al medewerkers op tijdelijke basis of voor specifieke projecten aantrekt.

Bovendien denkt 50 procent tegen het einde van dit decennium meer werknemers op project-basis te zullen aantrekken.

Met de grotere inzet van freelancers willen de bedrijven vooral een grotere flexibiliteit realiseren en op een bredere waaier vaardigheden beroep kunnen doen.

Training

“Er blijkt daarentegen geen eensgezindheid over de verantwoordelijkheden voor de training van de freelancers,” benadrukt Andy Campbell, manager personeelsdiensten bij Oracle.

“Volgens 40 procent van de bedrijven ligt de verantwoordelijkheid voor vorming en opleiding bij de individuele werknemer, terwijl een even grote groep respondenten van mening is dat de onderneming alvast de kosten van de training zou moeten dragen.”

Bij de freelancers bleek slechts 11 procent bereid de opleidingen zelf te financieren. Volgens 50 procent moet de opdrachtgever die kosten dragen.

De onderzoekers stelden daarbij vast dat 56 procent van de personeelsverantwoordelijken voorstelt om alvast educatief materiaal openbaar ter beschikking te stellen, zodat freelancers de mogelijkheid krijgen speficieke vaardigheden op te bouwen zonder daarvoor financiële inspanningen te moeten doen.

Op die manier kan volgens hen vooraf ook de nodige expertise worden opgebouwd, zodat de bedrijven bij het afsluiten van samenwerkingsverbanden niet met complete neofieten zouden worden geconfronteerd.

Andy Campbell ziet een belangrijk rol weggelegd voor de personeelsverantwoordelijken. “Deze groep neemt in de bestuurskamer al een meer strategische rol op dan in het verleden, maar zullen in de toekomst ook worden gevraagd strategieën te ontwikkelen die specifieke taken op de gepaste ogenblik aan de beste freelancer kunnen linken,” merkt hij op. (mah)