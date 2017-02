Het ontstaan van McDonald’s is verfilmd in ‘The Founder’

Vanaf midden februari is in verschillende Belgische filmzalen ‘The Founder’ te zien. De film vertelt het verhaal van Ray Kroc (Michael Keaton), een niet bepaald succesvol zakenman, tot hij op een dag de hamburgerketen van de broers Mac en Dick McDonald ontdekt. Wat daarna gebeurt is het verhaal dat zijn gelijke niet kent.

1940: de eerste McDonald’s

Het eerste McDonald’s-restaurant werd in 1940 geopend in San Bernardino (Californië). De vestiging groeide in populariteit nadat beide broers in 1948 het ‘Speedee Service System’ ontwikkelden: het eerste ‘lopende band-productiesysteem’ voor hamburgers, zonder tafelbediening. In de jaren daarna ontmoetten zij Ray Kroc, een verkoper van milkshakemachines die het idee opperde om meer zaken te openen via een franchisesysteem. In 1955 koopt hij de rechten, waarna langzaam maar zeker het McDonald’s-concern ontstaat, met vandaag meer dan 35.000 vestigingen in 119 landen.

McDonald’s is vandaag ook een norm dankzij de Big Mac-index – bedacht door het Britse weekblad The Economist in 1986 – een informele berekeningswijze om de koopkracht in verschillende landen te vergelijken gebaseerd op de prijs van een Big Mac (de beroemdste hamburger van McDonald’s).

De film laat het levensverhaal van Kroc en de McDonald’s broers zien. Een Amerikaans succesverhaal dat niet bepaald soepel is verlopen maar boeiend genoeg is om te bekijken. Of je na afloop meer trek in een hamburger hebt gekregen is nog niet gemeten.