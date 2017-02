De 10 mooiste kleine dorpjes die je nog niet kende

1 of 10

1. Bremm

Het is aanlokkelijk om naar een grote stad te gaan die je nog nooit hebt gezien, of juist helemaal weg van de bewoonde wereld om te genieten van natuur als je weg gaat, maar er zijn ook prachtige dorpjes die echt de moeite waard zijn om te zien, zeker als je wereldwijd kijkt. We laten je kennismaken met tien daarvan.

Het Duitse Bremm is een dorp dat bekend staat om haar wijn. Doordat het tussen de bergen en de rivier in ligt heeft het een typische langgerekte vorm en dat maakt het – zeker vanuit de bergen gezien – enorm pittoresk. Natuurlijk helpt het ook dat je aan het einde van je wandeling of boottocht een lekker lokaal wijntje kunt wegtikken.