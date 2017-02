Leefloners wijzen op toenemend armoedeprobleem

Tijdens de eerste acht maanden van het voorbije jaar hebben in België 124.748 personen een leefloon ontvangen. Dat betekende een stijging met bijna 10 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien.

Dat blijkt uit cijfers van de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie.

De grootste toename diende worden opgetekend in Vlaanderen, waar het aantal leefloners met 12,9 procent toenam, tegenover 8 procent in Brussel en 8,3 procent in Wallonië.

Daarmee wordt in Vlaanderen de grootste stijging gemeld sinds veertien jaar geleden het huidige systeem van de leeflonen werd geïntroduceerd. Vlaanderen voelt daarbij wel de impact van de vluchtelingenproblematiek.

Generatie-armoede

Uit de cijfers blijkt dat één derde van de stijging in verband moet worden gebracht met de vluchtelingencrisis. Het aantal erkende vluchtelingen kende een toename met 37,6 procent. Deze groep vertegenwoordigt inmiddels 11,2 procent van de volledige populatie leefloners.

Daarbij wordt opgemerkt dat Vlaanderen door de problematiek het zwaarst wordt getroffen. Vluchtelingen willen zich immers vooral in Antwerpen vestigen. De POD Maatschappelijke Integratie waarschuwt dat de impact van de vluchtelingen nog verder zal stijgen. Het is immers onwaarschijnlijke dat de erkende vluchtelingen allemaal werk zullen vinden.

Tegelijkertijd wordt opgemerkt dat de meerderheid van de leefloners niets met vluchtelingen heeft te maken, maar moet worden gewezen op mensen die uit het werkloosstelsel zijn verdwenen, terwijl ook van een belangrijke generatie-armoede, waarbij het chronisch tekort aan de kinderen wordt doorgegeven, moet worden gesproken.

Volgens de POD Maatschappelijke Integratie tonen de cijfers over de leeflonen aan dat het armoedeprobleem de voorbije tien geen verbetering heeft laten optekenen. Ook het Netwerk tegen Armoede benadrukt dat het met de armoede in Vlaanderen niet de goede kant uit. De organisatie eist dat de uitkeringen tot boven de armoedegrens worden opgetrokken.